Sebastian Burduja laudă specialiștii români din domeniul inteligenței artificiale

România are o şcoală de matematică excepţională şi unii dintre cei mai buni oameni din lume în domeniul inteligenței artificiale şi al machine learning sunt români, a spus marţi ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja.

„ Inteligența artificială este, de fapt, matematică avansată. România are o școală de matematică excepțională și unii dintre cei mai buni oameni din lume în domeniile IA și machine learning sunt români. Asta este realitatea.

Dacă luăm in considerare strict resursa umană pe care am avea-o la dispoziție, ar trebui să fim în avangardă. Ceea ce ne mai trebuie este să avem noi instrumente și le vom avea cât de curând: strategia națională și hub-ul național de inteligență artificiala.

Etica în IA este un subiect puțin explorat la nivel global și este o mare onoare că România a găzduit o dezbatere UNESCO pe această temă, cu speakeri de renume mondial și o audiență extrem de valoroasă. Ne-am angajat sa fim prima țara care implementează de la stadiul de proiectare a strategiei naționale recomandarea UNESCO privitoare la etica în IA ”, a mai declarat Sebastian Burduja.

Totodată, instituţia pe care o reprezintă va înfiinţa un hub naţional în domeniul inteligenţei artificiale.

El a declarat, cu acest prilej, despre inteligenţa artificială, la reuniunea care a avut loc, marţi, la Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), că la hub-ul naţional se va face cercetare.

Potrivit oficialului, România este “un pic în urmă” în ceea ce priveşte inteligenţa artificială în general, dar aceasta poate reprezenta “o binecuvântare”, pentru că poate adopta cele mai recente recomandări în acest domeniu. El a precizat că un consiliu naţional în domeniul inteligenţei artificiale va fi responsabil de redactarea şi finalizarea strategiei naţionale în această sferă.

Burduja este de părere că România are “ingredientul cheie” care va duce la progrese ale cercetării în domeniul inteligenţei artificiale la nivel global, anume “minţi strălucite”. Potrivit oficialului, România are foarte bune premise să devină “o noua stea” în domeniul inteligenţei artificiale, potrivit puterea.ro.

La rândul său, rectorul UPB, Mihnea Costoiu, a amintit că universitatea are un centru de cercetare dedicat inteligenţei artificiale, finanţat din fonduri europene. El a adăugat că tehnologia a schimbat toate sectoarele vieţii – arta, muzica, medicina.

Sebastian Burduja a mulțumit pentru organizarea evenimentului dedicat eticii din domeniul inteligenței artificiale, fiind un pas înainte pentru dezvoltarea României

Evenimentul cu titlul ”Building a Global Ethical Framework for AI: The UNESCO Recommendation on the Ethics of AI” a fost organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – România și UNESCO, în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și Parlamentul României.

”Felicitări colegilor implicați în organizare și mulțumiri speciale tuturor partenerilor. România Viitorului este tot mai aproape”, a încheiat ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

