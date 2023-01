eToro: Investițiile în tehnologie vor crește în 2023

Investitorii analizează diverse teme investiționale pe termen lung pentru a-și structura portofoliile, mulți dintre ei orientându-se pe sectorul de tehnologie, considerat ca fiind unul din cele mai promițătoare. Însă în 2022 acesta a fost unul dintre cei mai mari perdanți la burse. Creșterea costurilor cu energia, inflația și politicile băncilor centrale de creștere a ratelor dobânzilor au făcut ca investitorii să treacă de la acest sector la altele mai defensive. Noul an a reînnoit optimismul investitorilor și, pe măsură ce inflația încetinește, sectorul ar putea fi bine poziționat pentru o revenire.

Forumul Economic Mondial, care a avut loc recent la Davos, consideră că tehnologia sprijină tranziția către energia verde. Se preconizează că hidrogenul verde, fuziunea nucleară și alte tehnologii curate își vor continua dezvoltarea în 2023, pentru a accelera separarea de combustibilii fosili. Potrivit unor estimări, trecerea de la combustibilii fosili la energia regenerabilă va ajuta economiile să economisească 12 trilioane de dolari până în 2050. În ultimele 12 luni, iShares Global Clean Energy ETF ( ICLN ) a crescut cu peste 8%, iar anul acesta a crescut cu aproape 5%. Pe o piață care a înregistrat preponderent pierderi, acest lucru subliniază importanța pe care investitorii o acordă acestui sector. În România, cele mai recente date arată că producția locală de energie eoliană și solară a crescut în primele 11 luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similară din 2021.

În ultimele 12 luni, sectorul tehnologic ( XLK ) a pierdut aproape 17% din cotațiile bursiere, dar la începutul acestui an sectorul înregistrează o revenire de 6,56%. Tehnologia informației evoluează rapid, iar investitorii privesc transformarea digitală și automatizarea ca teme importante de investiții. Potrivit Gartner , se preconizează că în 2023, cheltuielile IT la nivel mondial vor totaliza 4.500 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 2,4% față de 2022. Segmentele de software și de servicii IT ar urma să crească cu 9,3% și, respectiv, 5,5% în 2023. Segmentul dispozitivelor este prognozat să scadă cu 5,1% în acest an, pe măsură ce atât consumatorii, cât și companiile își prelungesc ciclurile de reînnoire a dispozitivelor. Cheltuielile IT pentru 2023 vor crește în fiecare țară și în fiecare industrie verticală pe care compania le urmărește.

În 2023, Gartner vede companiile încercând să creeze “sisteme imunitare” digitale și să-și optimizeze reziliența, pentru a se proteja de numeroasele riscuri pe care le-am observat în 2022, inclusiv amenințările cibernetice și cele asupra lanțurilor de aprovizionare. Veniturile mondiale din software-ul legat de inteligența artificială (IA) sunt prognozate să totalizeze 62,5 miliarde de dolari în 2022, o creștere de 21,3% față de 2021. Companiile vor analiza cum să utilizeze mai bine IA și să optimizeze gestionarea încrederii, a riscurilor și a securității acestei tehnologii. Unii experți văd în 2023 un an în care companiile vor încerca să își monetizeze mai bine cheltuielile anterioare în evoluția inteligenței artificiale, în loc să dezvolte noi instrumente. Cu toate acestea, companiile se vor concentra pe inteligența artificială pentru a obține o mai multă valoare din seturile de date existente.

Românii ar putea fi bine poziționați pentru a profita de creșterea pe termen lung din sectorul tehnologic. În cel mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, investitorii români au fost întrebați ce teme de investiții pe termen lung au în vedere. Datele arată că 39% dintre respondenți par să se orienteze către criptoactive și plăți digitale, 33% către transformarea digitală și 32% au în vedere tehnologia curată, același procent fiind orientat către robotică și automatizare.