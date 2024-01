INTERVIU: Experiența Audiobook-urilor în Era Digitală: Ce Cărți Audio Ascultăm în 2024 și Care au Fost Preferatele Românilor în 2023

INTERVIU Lectura în era digitală: Ce cărți audio am ascultat în 2024 și care au fost favoritele românilor în anul precedent

Cărțile audio reprezintă o modalitate interesantă și captivantă de a descoperi cărțile într-o manieră diferită. Prin intermediul acestor cărți audio, cititorii pot transforma orice moment într-o șansă de a explora universuri fantastice sau de a dobândi cunoștințe noi, fie că se află la volan, la sala de sport sau în timp ce pregătesc cina.

Tonul actorilor sau al povestitorilor dă viață personajelor și narativelor într-un mod care poate șoca și emoționa, generând o experiență profundă și captivantă pentru cei care ascultă. Cărțile audio sunt o expresie artistică ce plasează literatura în era digitală, facilitând accesul la lectură și adăugându-i o notă de dinamism pentru un public divers și vast.

"Noi valorăm momentele și avem încredere în puterea cărților de a transforma lumea." AudioTribe.ro reprezintă serviciul românesc inaugural de cărți audio, debutând în august 2021. La doar doi ani și jumătate de la debut, zeci de mii de oameni, cititori sau nu, s-au unit într-o comunitate de ascultători, explorând colectiv farmecul cărților audio.

Cei de la AudioTribe.ro se străduiesc constant să furnizeze o experiență de ascultare atent aleasă – sugestii personalizate, titluri atent alese de echipa de redacție și o conexiune strânsă cu fiecare membru al comunității. Portofoliul include cele mai semnificative titluri, atât la nivel local cât și internațional, oferind o selecție vastă de mii de cărți audio, eBook-uri în limba română și engleză, meditații ghidate, exerciții de mindfulness și cărți pentru copii, incluzând multe titluri exclusive.

AudioTribe.ro a dezvoltat o colaborare strategică cu rețeaua de librării Cărturești și lucrează împreună cu numeroase edituri prestigioase, printre care se numără Nemira, Grupul Editorial ART, Trei, Humanitas, Curtea Veche, Publica, Corint și Harper Collins, pentru a promova cititul.

Echipa Playtech a avut o conversație cu Sonia Duță, Managerul de Marketing la AudioTribe, despre preferințele românilor în materie de cărți audio, autorii favoriți și modul în care tinerii sunt încurajați să se orienteze spre lectura digitală.

Care sunt cărțile audio pe care le vom asculta în 2024. Cum s-a finalizat anul precedent și ce scriitor deține cel mai mare record. Dar, înainte de toate, să analizăm câteva date statistice despre lectura audio.

Prin intermediul unui simplu obicei, mai mulți români, în număr de zeci de mii, citesc un număr crescut de cărți anual. Ei apelează la cărțile audio disponibile pe AudioTribe.ro și ascultă în medie câteva pe lună. Consumul de cărți audio în limba română a înregistrat o creștere de trei ori mai mare în 2023 comparativ cu anul anterior. Potrivit unui studiu realizat de AHA Moments în 2023 pe populația urbană digitalizată, cu vârsta între 18 și 55 de ani, din România, 84% dintre români consideră formatul audio atractiv, procentul fiind cu 12% mai mare față de 2022.

Clasamentul popularității în 2023

În 2023, cărțile cele mai frecvent ascultate au fost cele oferite exclusiv de AudioTribe, majoritatea fiind bestsellere la nivel mondial, foarte căutate pe piața internațională de cărți.

„La AudioTribe, am pus întotdeauna accent pe aducerea unui număr mare de titluri de interes internațional. Aș putea spune că dispunem de o colecție vastă, cu peste 20.000 de cărți audio și eBook-uri, totuși, prioritatea noastră nu este numărul. În prezent, mai mult de jumătate din cărțile prezente în topurile internaționale se regăsesc în colecția noastră și am inclus în catalogul nostru nelimitat toate titlurile pe care am avut permisiunea contractuală de a le include”, declară Radu Nicolau, managerul general și co-fondator al AudioTribe.ro.

Autobiografia care a stabilit un record mondial Guinness pentru numărul maxim de copii vândute la debut – Rezervă, memoriile Prințului Harry, Duce de Sussex, se situează pe poziția fruntașă. Varianta audio a cărții, prezentată de actorul și regizorul Alexandru Unguru, a avut premiera la AudioTribe în România simultan cu lansarea internațională a cărții Spare.

Dr. Gabor Maté, cunoscut pentru expertiza sa în domeniile traumelor și dependenței, se situează pe poziția a doua cu cartea sa "Când corpul spune nu". O altă lucrare recentă a sa, "Ține-ți copiii aproape", a fost de asemenea foarte apreciată de către părinți. Pe treapta a treia a clasamentului se situează Brianna Wiest, o autoare care a devenit cunoscută la nivel mondial, cu cartea ei "Tu ești muntele". Aceasta este o carte audio care discută despre modalitățile în care ne sabotăm singuri succesul, relațiile și viața.

Dune, un roman clasic, ocupă poziția a patra. Acesta este primul roman de science-fiction care se regăsește pe lista restrânsă a cărților audio preferate, iar interpretarea lui Andi Vasluianu a fost apreciată prin sute de critici favorabile.

La poziția a cincea, autobiografia "Friends, iubiri și marele lucru teribil" a regretatului Matthew Perry, discută despre serialul Friends și despre cât de grea poate fi bătălia – uneori ascunsă de ochii lumii – cu dependența.

Cărțile audio care urmează încurajează dezvoltarea unui stil de viață mai bun prin adoptarea unor obiceiuri sănătoase și o atitudine care să facă față mai ușor provocărilor cotidiene. Printre acestea se numără "Gânduri către sine însuși", "Atomic Habits", "Tată bogat, tată sărac" și "Arta subtilă a nepăsării", toate în interpretări remarcabile realizate de Marcel Iureș, Bogdan Șerban, Șerban Chițu și Șerban Pavlu.

Încheind clasamentul, avem o altă revelație – romanul psihologic Menajera, o poveste audio lansată la sfârșitul anului trecut care a fascinat mii de oameni, rivalizând cu un alt roman extraordinar de suspans – Holly, scris de Stephen King.

Recent, Grupul Editorial Art a devenit parte a platformei AudioTribe, aducând cu sine titluri exclusive de la cei mai populari autori ai zilei. Unul dintre ei este Fredrik Backman, autorul care a emoționat întreaga lume cu romanele sale.

Mai multe cărți renumite urmează să fie înregistrate, printre care Farenheit 451, Povestea slujitoarei, Circe și seria Fundația, scrisă de Isaac Asimov.

La începutul anului, entuziaștii se vor întoarce la audiobook-urile Dune și Totul începe cu noi, înainte de lansarea mult așteptatelor adaptări cinematografice din 2024, bazate pe operele lui Colleen Hoover și Frank Herbert. În plus, spre sfârșitul anului, se preconizează lansări simultane în print, audiobook și eBook pentru cele mai relevante titluri noi din lumea editorială.

Tot mai mulți oameni din România încep să adopte un stil de viață sănătos prin ascultarea zilnică a cărților audio. Aceasta nu este doar o metodă eficientă, dar și benefică pentru starea de spirit. Studiile efectuate de specialiștii de la Universitatea Sussex demonstrează că doar șase minute de lectură zilnică pot diminua stresul cu până la 68%.

Nu e de mirare că audiobook-urile sunt atât de populare – ele sunt accesibile oricând și oriunde, direct pe telefonul mobil, putând fi ascultate chiar și fără conexiune la internet. Cititorii au posibilitatea să aleagă oricând o carte care corespunde stării lor de spirit. Un aspect interesant este faptul că un studiu publicat în Journal of Neuroscience demonstrează că atât ascultarea cărților audio, cât și citirea acestora în format fizic activează aceleași părți ale creierului legate de cunoaștere și emoție, ceea ce înseamnă că înțelegerea conținutului este la fel indiferent dacă acesta este ascultat sau citit.

Publicul platformei AudioTribe este compus atât din femei (53%), cât și din bărbați (47%). Majoritatea consumatorilor de conținut sunt localizați în București, urmați de alte orașe mari din țară precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, Ploiești, Constanța, Sibiu și Arad. De asemenea, platforma are utilizatori și în afara granițelor, în orașe precum Londra, Frankfurt, Chișinău și Valencia. Nu sunt excluși nici copiii din audiență, deoarece peste 10% din cărțile audio începute sunt destinate lor. AudioTribe.ro oferă o perioadă de încercare gratuită de 7 zile, cu acces nelimitat la un catalog de peste 15.000 de cărți audio și eBooks. Acest serviciu este destinat celor care doresc să se relaxeze sau să-și petreacă timpul liber într-un mod mai plăcut și productiv, prin intermediul cărților digitale.

Discuție cu Sonia Duță, Manager de Marketing la AudioTribe

Playtech: În contextul creșterii notabile a consumului în limba română, cum s-a dezvoltat piața cărților audio și a eBook-urilor în ultima perioadă?

Sonia: Am lansat AudioTribe în august 2021, adică acum doi ani și jumătate. A fost primul serviciu de cărți audio din România și nu eram siguri de rezultate. Totuși, eram conștienți că în țările occidentale, industria cărților audio înregistra o creștere cu cifre duble, visul oricărui antreprenor. După ce am lansat platforma, am observat cea mai rapidă expansiune a unui sector din piața de carte românească din ultimul deceniu.

A fost fascinant să vedem cum consumul de produse digitale este deja modelat de platformele de streaming pentru seriale, filme și muzică. Acest model de consum nu are nimic în comun cu cel al produselor fizice. Cărțile tipărite sunt achiziționate și păstrate pe un raft de onoare (chiar dacă nu sunt recitite ulterior). Pentru cărțile audio și eBook-uri, utilizatorii apreciază mai ales posibilitatea de a accesa instantaneu orice carte – ei doresc să-și selecteze lectura în orice moment, în funcție de dispoziția lor, și să încerce imediat noutățile apărute. Tocmai de aceea, modelul nostru de afaceri se bazează acum pe peste 15.000 de cărți audio și eBook-uri care pot fi accesate nelimitat, cu un singur abonament.

Playtech: Ce părere ai despre modul în care tehnologia a ajutat la creșterea faimei cărților audio și eBook-urilor printre cumpărători?

Sonia: Tehnologia s-a dovedit a fi un catalizator ideal pentru două tendințe predominante în lumea contemporană. Prima – viteza frenetică a vieții care a transformat timpul într-un bun de lux. Și a doua – obiceiul de a dori totul imediat. Este rar să întâlnesc persoane care nu-și doresc să citească. Cei mai mulți ar începe să citească dacă ar avea mai mult timp liber, după ce se ocupă de îndatoririle familiale, munca și multe alte solicitări ale vieții.

AudioTribe oferă acces imediat la o multitudine de cărți de interes, pe care le-am selectat cu grijă și pe care le poți reda ușor pe telefon în timp ce te ocupi de activitățile cotidiene – drumul către birou, cumpărături, curățenie sau gătit. În ceea ce privește satisfacția imediată, aplicația AudioTribe te lasă să te pierzi în orice univers și să evadezi din realitate ori de câte ori dorești. Poți să te transpui din Winterfell pe planeta Dune, să treci de la principiile lui James Clear la metodele financiare ale lui Robert T. Kiyosaki. Și cel mai frumos lucru este că, datorită tehnologiei, nu vei evada singur – vei avea alături de tine voci precum Marcel Iureș, Oana Pelea, Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Marius Manole. Este minunat că aceste voci îți vorbesc doar ție, direct în căști.

Playtech: Cum a schimbat creșterea accesului la cărți audio modul în care oamenii se implică în lectură în actuala perioadă tehnologică?

Sonia: Ceea ce mă atrage cel mai mult la cărțile audio este faptul că ajută persoanele care nu obișnuiesc să citească să descopere lumea literaturii. Faptul că poți avea o întreagă bibliotecă în telefonul tău simplifică enorm procesul de lectură. Nu mai este nevoie să găsești momente speciale pentru a sta cu o carte în mână. În schimb, poți asculta cărți în timp ce îți desfășori activitățile zilnice.

Am observat în grupurile de discuții un nou trend – oamenii devin tot mai conștienți de cât timp petrec în fața ecranelor. În locul serialului de seară, preferă adesea un roman audio de aventură, iar copiii sunt încurajați să asculte povești audio, în loc să navigheze pe Youtube. De asemenea, persoanele care lucrează la laptop caută să se distanțeze periodic de ecrane. În concluzie, cititul devine o activitate mult mai accesibilă.

Playtech: Cum se asigură AudioTribe că utilizatorii pot accesa fără dificultate cărțile audio?

La AudioTribe, ne-am străduit să adoptăm cele mai bune practici de pe piețele internaționale de cărți. Crearea unui cont pe site-ul nostru este rapidă și facilă, iar acolo poți gestiona și abonamentul tău. După aceea, poți asculta cărțile direct din aplicație. Avem o multitudine de funcții interesante pentru a se potrivi cu diversele obiceiuri de ascultare. Există un mod de mașină, cu o interfață simplificată și butoane mari pentru momentele când asculți pe drum. Cu ajutorul timer-ului, poți seta o durată de ascultare, ideală pentru momentele când te pregătești de somn. Avem și butoane de înaintare și înapoiere, o funcție de notițe pentru cei care extrag idei din cărți și o funcție de semne de carte. Și, probabil, cea mai importantă funcție este posibilitatea de a asculta offline, fără a folosi date mobile sau a avea semnal.

De asemenea, dispunem de urmăriri de tip "funnel" care ne indică ce cărți sunt ascultate și în ce succesiune. Astfel, putem face sugestii personalizate – și adesea se constată că acestea sunt alegeri ideale pentru utilizatori.

Playtech: Ce progrese tehnologice au contribuit semnificativ la îmbunătățirea experienței utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea cărților audio și eBook-urilor?

Sonia: În primul rând, smartphone-urile s-au transformat într-un obiect de uz obișnuit. Acest fapt a permis ca bibliotecile să devină portabile. În plus, pe lângă accesul la internet și alte aspecte pe care le considerăm acum normale, consider că elementele esențiale pentru o experiență plăcută sunt instrumentele de recomandări personalizate și de identificare a preferințelor. Când ai la dispoziție mii de cărți, de fapt, ai mii de opțiuni din care trebuie să alegi. Acest lucru implică mult timp petrecut pentru a găsi opțiunea ideală. Ceea ce dorim să realizăm la AudioTribe este ca, pe lângă abonament, utilizatorii să beneficieze de recomandări personalizate și selecții pregătite de experți – așadar, un adevărat ghid în universul cărților audio.

Playtech: Ai observat cum tehnologia a reușit să capteze atenția unui număr mai mare de persoane și să îi încurajeze să descopere bucuria cititului, mai ales în ceea ce privește cărțile audio?

Sonia: Audiobook-urile creează o atmosferă de vis pentru oricine. Odată, un utilizator a ascultat o audiobook de 68 de ori, la diverse ore ale zilei. La început, am presupus că e o greșeală, așa că am verificat. Se pare că era vorba de „Dar Motan visează”, un audiobook destinat copiilor mici, pe care presupun că un micuț l-a pus pe repetare întreaga zi. Într-o altă ocazie, am primit un mesaj de la un șofer de camion care ne-a spus că e încântat că acum poate asculta cărți pe drumurile lungi, departe de casă. Recent, de sărbători, am avut multe solicitări de vouchere pentru părinți care au ajuns la o vârstă la care vederea le dă bătăi de cap. Cred că în prezent avem reprezentanți ai tuturor generațiilor în publicul nostru.

Playtech: Cum contribuie cărțile audio la stilul de viață modern, având în vedere viteza cu care se mișcă societatea de astăzi și tinerii care se orientează mai mult către laptopuri și telefoane mobile, în locul cărților tradiționale?

Sonia: Răspunsul se află chiar în întrebarea ta – tineretul este atras de smartphone-uri, iar întreaga noastră colecție de cărți audio și eBook-uri este accesibilă pe aceste dispozitive. Astfel, actul de a citi și de a asculta se transformă în simpla deschidere a unei aplicații, acțiune cu care ei sunt obișnuiți. Mai mult, tinerii se orientează mai ales către conținut audio – podcasturi, vlog-uri, discursuri ale creatorilor de conținut. Capacitatea de a se concentra pe vocea unei persoane este o abilitate bine dezvoltată la ei, astfel că lectura audio le vine natural.

În privința beneficiilor, membrii tribului apreciază în mod deosebit faptul că pot folosi eficient timpul liber prin intermediul unei activități care le aduce bucurie, relaxare și cunoștințe noi. Anul trecut, am realizat un sondaj în care 90% dintre utilizatorii activi ai AudioTribe au declarat că se consideră mai productivi de când au început să asculte cărți ca parte a rutinei lor zilnice.

Playtech: Ce intenții sau proiecte are AudioTribe pentru a valorifica în continuare tehnologia în scopul simplificării accesului și popularizării cărților audio și eBook-urilor printre români?

Sonia: Avem în plan dezvoltarea de noi funcții care să optimizeze utilizarea platformei și să o facă mai ușor de accesat. Este amuzant cum multă lume ne întreabă dacă intenționăm să folosim inteligența artificială pentru a înregistra cărți. Noi valorizăm foarte mult legătura cu naratorul, experiența unică a vocii acestuia și plăcerea de a asculta o carte. Este cu totul altceva să experimentezi povestea Dune cu vocile interpretate de Andi Vasluianu sau să simți fiori la cărțile lui Stephen King în momentul în care Ștefan Forir își coboară vocea până la nivelul unei șoapte. Încercăm să menținem aceste elemente. Totuși, inteligența artificială ar putea reprezenta un punct de plecare interesant pentru un mic asistent virtual care să-ți sugereze ce să citești în continuare sau să-ți prezinte mai multe detalii despre ceea ce asculți în acel moment.

Playtech: Crezi că o carte pierde din atractivitate atunci când este citită sau ascultată digital, în loc să o parcurgem și să inhalăm mirosul paginilor unei cărți fizice?

Sonia: Sunt de părere că audiobook-urile și cărțile tradiționale nu se contrazic, ci se completează reciproc. Asta este farmecul cărților audio. Pentru cei care adoră să țină o carte fizică în mâini, să simtă mirosul paginilor sau să atingă coperta, audiobook-ul este doar o experiență adițională – asemănătoare cu vizionarea unui film după ce ai terminat de citit un roman. De asemenea, aceasta este o șansă de a descoperi cărți pe care nu le-ai lua neapărat de pe rafturile unei librării. În plus, pentru cei care nu au timp să citească o carte tipărită des, audiobook-urile și eBook-urile facilitează accesul și eliberează timp pentru lectură. Putem aprecia în continuare atât paginile unei cărți, cât și o voce care a recreat și a interpretat o poveste special pentru noi.