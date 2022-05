Un simulator de reactor nuclear va fi instalat la Universitatea Politehnica

Un simulator de reactor nuclear, oferit de Statele Unite, va fi instalat la Universitatea Politehnica din București.

Această inițiativă face parte din Programul FIRST – Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (Infrastructura de bază pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei reactoarelor modulare de mici dimensiuni), anunță Ambasada SUA la București.

Conform programului FIRST, Statele Unite vor pune la dispoziția României un simulator de reactor nuclear de mici dimensiuni (SMR).

Simulatorul va permite României să pune bazele unui Centru E2 la Universitatea Politehnica din București. Centrul E2 va ajuta la avansarea obiectivelor României de a deveni lider în amplasarea securizată și sigură a reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) și crearea unui centru educațional și de instruire în domeniul SMR în regiune. Acest anunț vine ca urmare a Acordului interguvernamental de cooperare cu privire la programul de energie nucleară al României (IGA), semnat în decembrie 2020. Acordul a consolidat o relație de mai multe decenii în domeniul dezvoltării energiei nucleare de uz civil, precizează Ambasada SUA.

În următorii ani, în România vor fi instalate mai multe reactoare de mici dimensiuni (SMR). Acestea vor produce energie electrică și vor funcționa în paralel cu centrala de la Cernavodă.

