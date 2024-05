Kyren Wilson a obținut primul său titlu de campion mondial la snooker, după ce l-a învins în finală, cu scorul de 18-14, pe galezul Jak Jones. Meciul a avut loc la Crucible Theatre din Sheffield. Wilson, în vârstă de 31 de ani, a triumfat în fața unui adversar care a trebuit să treacă prin calificările pentru a ajunge în această competiție, și l-a dominat pe tot parcursul celor trei sesiuni ale finalei, potrivit Agerpres.

Al doilea an în care Wilson a ajuns în finala Campionatului Mondial de snooker

Acesta a fost al doilea an în care Wilson a ajuns în finala Campionatului Mondial de snooker, prima finală pierdută fiind în 2020 în fața legendarului Ronnie O’Sullivan, un alt jucător britanic.

Pentru victoria sa, Kyren Wilson a primit un cec impresionant în valoare de 500.000 de lire sterline (echivalentul a aproximativ 628.000 de dolari), în timp ce Jak Jones a fost recompensat cu suma de 200.000 de lire sterline pentru performanța sa în turneu.

“Vă vine să credeți sau nu, eu sunt un jucător natural”

“Mi-am modelat jocul în ultimii doi ani pentru a ajunge unde sunt acum. Vă vine să credeți sau nu, eu sunt un jucător natural, am învățat din nou că trebuie să profit de acest lucru.

Inițial, voiam să atac orice bilă, ca Ronnie (n.r. Osullivan), dar nu îmi prea reușea acest lucru. Ulterior, mi-am schimbat stilul, dar acum am învățat din nou să mă bucur de snooker”, a declarat Kyren Wilson.

“Atunci am avut emoții mari în prima sesiune (n.r. în finala din 2020) și mă simțeam distrus și din punct de vedere fizic, pentru că e un turneu lung și obositor, te seacă.

Acum am altă experiență, mă simt mult mai proaspăt. Nu pot spune că știu foarte multe în termeni de cum trebuie tratată o finală de Mondial, dar am experiența din 2020. Plus, am încercat să învăț de la cei cu mai multă experiență cum trebuie pregătite astfel de meciuri, sunt convins că voi arăta altfel de această dată”, a mai declarat englezul înaintea acestei finale.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!