UEFA și Asociația Steliștilor-AS47 pun presiune să se schimbe Legea Sportului din România

Asociația Steliștilor AS47 a solicitat o poziție oficială din partea UEFA legat de posibilitatea promovării echipei CSA Steaua București în primul eșalon fotbalistic din România, ajungându-se la concluzia că Legea Sportului din România este deficitară.

Răspunsul venit din partea forului fotbalistic continental este clar: „Nu există nicio prevedere în regulamentul de licențiere UEFA care să interzică cluburile deținute de stat”.



În același timp, în răspunsul primit de fanii echipei din Ghencea se precizează că „în legătură cu regulile interne de licențiere, acestea sunt de competența asociațiilor naționale”.

Cu alte cuvinte, UEFA nu interzice promovarea CSA Steaua în Liga I, dar nici nu poate interveni asupra regulamentelor FRF, care în acest moment interzic cluburilor finanțate exclusiv din bani publici să joace pe prima scenă a fotbalului, precizează sport.ro.



„ AS47, Asociația Steliștilor ce susțin CSA Steaua, a obținut, în exclusivitate, o poziție oficială din partea UEFA în legătură cu destinul și viitorul Secției de Fotbal a CSA Steaua București.

Răspunsul UEFA este unul cât se poate de limpede și nu lasă loc de interpretări:

NICIO REGULĂ UEFA NU INTERZICE CLUBURILE DEȚINUTE DE STAT

„ There is NOTHING in the UEFA club licensing regulations forbidding state ownership.” ”, ”, transmit pe pagina lor de Facebook cei de la AS47.

Suporterii din Asociația Steliștilor susțin că, prin răspunsul dat, UEFA a demontat cea mai mare minciună din istoria fotbalului românesc:

„ Astfel, UEFA demontează oficial cea mai mare manipulare din istoria fotbalului românesc. Ne referim aici la celebra manipulare din anii 1998-2003 potrivit căreia .

A fost pretextul folosit de MAFIA din fotbalul românesc pentru cel mai mare jaf și furt de identitate din istoria sportului. O propagandă ieftină, un FAKE-NEWS mizerabil, o manipulare colosală de care au profitat la acea vreme infractori de cea mai joasă speță care au reușit să producă zeci/sute de milioane de euro prin clonarea celui mai mare brand din sportul românesc: STEAUA BUCUREȘTI.”

În opinia acestora, totul a fost posibil și cu ajutorul unei părți a presei din România care a făcut pact cu MAFIA din fotbalul românesc.

„ Totul cu ajutorul presei/jurnaliștilor care și-au abandonat meseria, și-au călcat în picioare principiile, au slujit Mafia din fotbal și au ridicat la rang de adevăr absolut un fake-news ordinar care s-a perpetuat, din păcate, până în ziua de azi.

Manipularea abjectă a acelor vremuri de tristă amintire a apus”, se mai transmite pe pagina de FB a AS 47.

AS47 mai precizează că răspunsul UEFA tranșează discuția despre forma de organizare a clubului de fotbal CSA Steaua București.

„ Poziția UEFA în legătură cu cluburile deținute de Stat închide DEFINITIV discuția despre a Secției de Fotbal a CSA Steaua București – o altă manipulare media bazată pe fake-news-ul potrivit căruia UEFA ar interzice cluburile deținute de stat.

De ce ar mai fi nevoie de schimbarea formei de organizare și desprinderea Secției de Fotbal de clubul-mamă dacă UEFA nu interzice/nu are nimic împotriva cluburilor europene deținute/finanțate de Stat?

Justiția din România a explicat clar că o Asociație Non-Profit sau o Societate Comercială pe acțiuni care să preia Secția de Fotbal ar însemna o entitate juridică nouă și, implicit, un nou palmares. Acest proces ar duce, inevitabil, la diluarea identității echipei de fotbal, în condițiile în care Justiția a stabilit definitiv că CSA Steaua București nu a cedat niciodată, nimănui, marca, numele sau palmaresul Secției de Fotbal.”, argumentează fanii CSA Steaua.



AS47 dorește ca Legea Sportului din România să nu mai creeze situații absurde ca cele de acum

Deși UEFA nu se împotrivește ca un club de fotbal să fie deținut de stat, suporterii steliști se văd nevoiți a recunoaște că legislația națională creează o situație absurdă pentru fotbalul românesc. O echipă departamentală ca CSA Steaua ar putea juca în Europa League, dar nu și în Liga I.

„ UEFA ne-a oferit o poziție oficială și în ceea ce privește regulile interne de licențiere a cluburilor de fotbal:



În legătură cu regulile interne de licențiere, acestea sunt de competența asociațiilor naționale relevante.

În România, Legea Sportului prevede că:

Articolul 31

Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociații fără scop patrimonial sau societăți comerciale sportive pe acțiuni, care au obținut licența din partea federației sportive naționale.

Articolul 42

(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport. ”, mai transmit cei de la AS47.

În războiul dintre FCSB și CSA Steaua, pentru folosirea mărcilor și a stadionului Ghencea, ce are un nou termen în 25 ianuarie 2022, la ÎCCJ, mai intervine acum și presiunea pentru modificarea Legii sportului din România, neconformă cu prevederile UEFA ce permit unei echipe ca CSA Steaua să joace în Europa League, deși ar avea interzis în Liga I.