Veste bună pentru Simona Halep! Va primi un wild card pentru un nou turneu: „Sperăm să fie acolo”

Tenismena română Simona Halep are un wild card pregătit pentru a putea să participe la ediția din acest an a turneului Iași Open, a anunțat directorul competiției, Daniel Dobre.

Daniel Dobre, directorul turneului de tenis Iaşi Open, care va trece în acest an de la categoria WTA 125 la WTA 250, şi care va avea loc în perioada 21-26 iulie la baza Ciric, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că Simona Halep are un wild card pregătit pentru a putea să participe la competiţie.

„Această noutate a turneului am aflat-o şi eu destul de târziu şi un pic m-a surprins pentru că era în plan, dar pentru anii viitori. Din punctul meu de vedere a avea un astfel de turneu înainte de Olimpiadă, pe zgură, înseamnă că sigur vom avea jucătoare foarte bune. În afară de jucătoarele noastre din România, care aproape în grup au confirmat prezenţa, Andrei Pavel vrea să îl aducă pe Nadal, eu vreau să o aduc pe Simona Halep şi are un wild card pregătit. Şi sperăm să fie acolo. Pe lângă jucătoarele consacrate, Irina Begu, Ana Bogdan, Jacqueline Cristian, Gabi Ruse, Monica Niculescu, care va veni la dublu, ca şi anul trecut, avem jucătoarele tinere care au început să confirme, Anca Todoni, Miriam Bulgaru. Deci, la fete, clar vom avea cele mai bune jucătoare din România, plus jucătoare din, sper eu, primele 50, poate chiar mai sus, care vor dori să pregătească cât mai bine Olimpiada de la Paris, care va fi pe zgură. Acest turneu de (WTA) 250 înseamnă o vizibilitate mai mare, vine cu responsabilitate mai mare. Trebuie investit mai mult, pentru ca spectacolul să fie de o calitate mai mare, deci efortul va fi mai mare, dar şi rezultatele vor fi pe măsură. Mă bucur că am ajuns cu acest turneu la un grad atât de înalt”, a declarat Dobre.

El a precizat că două invitaţii dintre cele patru disponibile vor fi alocate câştigătoarelor de Grand Slam sau care au fost numărul 1 WTA: „Calificările vor fi de 24 de jucătoare şi 4 wild card-uri, vor fi pentru jucătoarele din România. Pe tablou se schimbă un pic vor fi două wild card-uri, plus două locuri rezervate jucătoarelor foste câştigătoare de Grand Slam, foste număr 1, care oricând pot să aplice. Spre exemplu Simona Halep poate să o facă, poate să o facă Kerber sau Osaka, nu contează cine. Ele au acest drept rezervat de a juca aici”.

Andrei Oriţă, deținătorul licenței turneului, a explicat că rigorile organizatorice vor creşte exponenţial odată cu trecerea la categoria WTA 250.

„În momentul de faţă putem vorbi de cea mai bună perioadă istorică din punct de vedere al competiţiilor internaţionale, ca puncte şi premii în bani, la nivel de România. Sunt trei turnee de 250 de puncte, unul la Cluj, unul la Bucureşti şi unul la Iaşi. Din punct de vedere organizatoric se schimbă totul, pentru că este un turneu centrat exclusiv pe o producţie internaţională, la un nivel calitativ foarte bun al tuturor meciurilor de pe toate terenurile. Comparativ cu fotbalul, 250 este la nivel de Champions League. Orice aspect organizatoric trebuie îmbunătăţit. Am considerat că acest cost de oportunitate este pozitiv pentru noi, că poate produce plus valoare”, a afirmat Oriţă.

