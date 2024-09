Surpriza zilei la US Open! Swiatek, eliminată în sferturi

Iga Swiatek eliminată în sferturile de finală de la US Open: „Nu îmi explic de ce serviciul meu a fost atât de slab”

Iga Swiatek s-a oprit în sferturile de finală de la US Open, fiind învinsă categoric de Jessica Pegula, cu 6-2, 6-4. La conferința de presă de după meci, liderul mondial a recunoscut că nu i-a luat din merite adversarei, dar a subliniat că a performat mult sub nivelul său și nu își explică prestația slabă, în special la serviciu.

Iga Swiatek, despre meciul cu Jessica Pegula: „Nu am înțeles de ce serviciul meu nu funcționa”

Swiatek a venit la US Open cu unele semne de întrebare privind forma sa, după ce a obținut doar medalia de bronz la Jocurile Olimpice și a fost învinsă de Aryna Sabalenka la Cincinnati. Deși nu a strălucit în prima fază a competiției de la New York, poloneza a clacat în fața unei jucătoare de top. În sferturi, Jessica Pegula a profitat de forma slabă a liderului mondial și s-a impus clar, avansând în semifinale.

La conferința de presă, Iga Swiatek a avut un discurs matur, recunoscând că nu a putut să obțină mai mult având în vedere prestația sa. Ea a explicat: „Nu a fost o performanță bună din partea mea. Jessie (Pegula) a profitat de asta, a jucat mai bine și a câștigat. Mi-am dat seama că ceva nu era în regulă când eram condusă cu 4-0 în primul set. Am încercat să fac aceeași treabă ca întotdeauna, dar chiar nu am înțeles de ce serviciul meu nu funcționa. Mi-a fost greu să găsesc soluția potrivită. Nu este niciodată ușor să joci împotriva lui Jess. Are un stil dificil, mingea rămâne destul de jos și lovește destul de plat. Nu aș spune că s-a schimbat mult, dar cu siguranță a fost mai solidă decât mine. De aceea ea punea presiune pe mine. De obicei sunt capabilă să împing înapoi presiunea, dar astăzi am făcut prea multe greșeli.”

În contrast, Jessica Pegula are motive de sărbătoare, reușind să înfrunte liderul mondial pe cea mai mare arenă de tenis din lume, în fața propriilor fani. Pegula se pregătește acum pentru prima sa semifinală la un Grand Slam, unde se va duela cu Karolina Muchova. Aceasta din urmă a câștigat în sferturi împotriva lui Beatriz Haddad Maia cu 6-1, 6-4 și are un avantaj moral, având în vedere că a învins-o pe Muchova în singura lor confruntare directă de până acum. Duelul din semifinale este programat pentru vineri dimineața.