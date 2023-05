Surpriză de proporții la Roland Garros! Al doilea favorit al competiției a fost eliminat în runda inaugurală

Tenismenul rus Daniil Medvedev a fost eliminat în primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, fiind învins, după o partidă de 4 ore şi un sfert, de brazilianul Thiago Seyboth Wild, cu 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-4.

Al doilea favorit al competiției de la Paris, Medvedev s-a văzut învins de un jucător venit din calificări, care a obţinut astfel cel mai mare succes din cariera lui de până acum.

