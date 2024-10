Simona Halep s-a întors cu o victorie importantă după 4 luni de pauză. Pe ce loc urcă în clasamentul WTA

Simona Halep (33 de ani, #1130 WTA) a reușit să câștige primul său meci după o lungă perioadă de inactivitate, învingând-o pe Arina Rodionova (33 de ani, #114 WTA) în primul tur al turneului de la Hong Kong.

După o pauză de 4 luni, sportiva româncă a arătat determinare și rezistență într-o partidă de două ore și 8 minute.

Primul succes după doi ani de absență

Partida contra Arinei Rodionova a fost una dificilă pentru Halep, dar și o victorie esențială. Românca s-a impus cu 6-2, 4-6, 6-4, arătând că, deși nu este încă la forma maximă, poate în continuare să lupte cu adversare mai bine clasate. Este primul succes al Simonei de pe 17 august 2022, când o învingea pe Anastasia Potapova (#38 WTA) în primul tur de la Cincinnati.

Victoria împotriva Rodionovei îi aduce româncei 15 puncte WTA și un salt semnificativ în clasamentul mondial. Simona urcă 251 de locuri, de pe poziția #1130 până pe #879 WTA, într-un clasament provizoriu care va fi actualizat oficial luni.

Halep a recunoscut dificultățile întâmpinate în timpul meciului, spunând la final: „Am simțit presiunea după primul set. Arina a jucat din ce în ce mai bine, iar eu am scăzut nivelul. A fost un meci dificil, dar am luptat și am reușit să câștig. Acum vreau doar să mă refac fizic pentru că mâine am un nou meci.”

Sportiva din România urmează să joace în turul secund împotriva Annei Blinkova (#78 WTA), un test important pentru a evalua progresul său după această revenire.

Simona Halep și-a propus să revină treptat la cel mai înalt nivel

Revenirea Simonei Halep în circuit vine după o pauză semnificativă, cauzată în principal de suspendarea sa în urma unui scandal de dopaj. Aceasta a revenit în competiții la începutul anului 2024, dar prima victorie a venit abia acum, la Hong Kong. Sportiva nu s-a arătat descurajată de obstacolele întâmpinate, ci și-a exprimat dorința de a continua să progreseze în turneele viitoare.

Întrebată despre planurile sale în Hong Kong, Halep a mărturisit că, momentan, se concentrează exclusiv pe tenis: „Pentru moment, e mult deja să joc doar tenis. Îmi ia toată energia. După terminarea turneului, o să vreau să vizitez orașul.” Victoria de la Hong Kong îi aduce Simonei și un cec modest de 2.000 de dolari.