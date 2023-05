Simona Halep își strigă disperarea: „Sunt devastată!” ITIA tergiversează audierea sportivei noastre

După ce Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) i-a amânat audierea pentru a treia oară, Simona Halep și-a strigat, încă o dată, disperarea.

Continuă coșmarul Simonei Halep, suspendată provizoriu după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la US Open 2022. Audierea fostului lider mondial, care trebuia să aibă loc pe data de 28 mai, a fost amânată după ce pe numele său a apărut o nouă acuzație: în pașaportul biologic al Simonei ar fi existat iregularități.

Această nouă decalare a adus-o în pragul disperării pe Simona Halep, care a acuzat ITIA că îi refuză dreptul de a fi judecată. Dubla câștigătoare de Grand Slam a răbufnit prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Sunt devastată! Pentru a treia oară, ITIA mi-a amânat audierea cu o lună! Aștept să fiu judecată din octombrie anul trecut. În decembrie, am fost în sfârșit capabilă, mulțumită experților, să demonstrez că multe dintre suplimentele pe care le-am folosit au fost contaminate, ceea ce a dus la rezultatul pozitiv. Am cerut, așa cum impun regulile anti-doping, o audiere rapidă. Acesta este dreptul meu. Din păcate, ITIA mi-a amânat audierea de trei ori, refuzându-mi dreptul de a fi judecată de către un Tribunal Independent și fără a mă lăsa să particip la vreun turneu timp de opt luni. Nu doar că îmi omoară reputația, însă fac asta și cu mine ca jucătoare profesionistă și nici măcar nu vorbesc despre consecințele pe care le are asupra sănătății mele mintale. Nerespectarea regulilor în ceea ce privește audierea rapidă pe care am dreptul să o am e lipsită de respect față de mine încât nu mai am cuvinte”, a scris Simona Halep.

Potrivit ITIA, audierea a fost amânată pentru ca ambele spețe în care Simona Halep este implicată să poată fi judecate simultan.

