Rafael Nadal, infectat cu Covid-19

Rafael Nadal a fost testat pozitiv cu Covid-19. Tenismanul spaniol a făcut anunțul luni, pe o rețea de socializare. Se pare că sportivul nu se simte foarte bine.

Rafael Nadal a fost testat pozitiv cu Covid-19 la revenirea în Spania, după ce a participat la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi. Nadal a precizat că i-a informat pe toţi cei care au fost în contact cu el recent.

Actualul număr 6 mondial nu a detaliat simptomele, dar a explicat că are „momente mai puţin plăcute”, scrie news.ro.

Acest test pozitiv va urma să aibă un impact asupra debutului său în sezonul 2022, chiar dacă jucătorul nu anunţase dacă va participa la Australian Open, primul grand slam al anului.

Se pare că, în ultima vreme, Nadal s-a confruntat cu tot felul de probleme de sănătate. Acum este bolnav de Covid. Însă, în septembrie anul acesta, sportivul spunea fanilor că a început un tratament la picior, care necesită ”mai multe zile de repaus şi câteva săptămâni departe de teren”.

În vârstă de 35 ani, Rafael Nadal a anunţat la sfârşitul lunii august că pune capăt sezonului 2021 pentru a se concentra asupra recuperării. „Din păcate, trebuie să închei sezonul 2021. Sincer, am suferit mai mult decât ar trebui cu piciorul, de un an, şi am nevoie de ceva timp” pentru recuperare, a anunţat el la momentul respectiv, pe reţelele de socializare.

Nadal a suferit o fractură de stres la osul scafoid de la piciorul stâng în 2004, iar problemele au revenit în 2005, când a fost diagnosticat cu o afecţiune congenitală la picior, cauzată de deformarea scafoidului.

