Irina Begu, în turul al treilea la Miami

Irina Begu s-a calificat spectaculos în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.369.455 de dolari, după ce a învins-o, joi, pe belarusa Arina Sabalenka, principala favorită, cu 6-4, 6-4.



Este prima victorie pentru Begu în faţa unei jucătoare din top 10 mondial după aproape patru ani. În mai 2018, Begu o învingea pe letona Jelena Ostapenko (5 WTA) în primul tur la Madrid (6-3, 6-3).

Irina Begu (31 ani, 70 WTA) s-a calificat în turul al treilea la Miami pentru prima oară din 2016. Sabalenka, sfertfinalistă anul trecut la Miami, nu a reuşit să facă niciun break, ratând toate cele şase oportunităţi apărute.



Sabalenka (23 ani, 5 WTA) a avut probleme mari cu precizia de pe linia de fund, în timp ce Begu a jucat inteligent, disciplinat, făcând doar 7 erori neforţate în faţa belarusei. Sabalenka a încheiat cu 26 de mingi direct câştigătoare (Begu a avut doar 8), dar şi cu 34 de erori neprovocate. Sabalenka a avut 6 aşi, dar şi 8 duble greşeli, în timp ce Begu a încheiat cu 2 aşi şi 2 duble greşeli.



„Cred că am fost consistentă în acest meci. Am servit bine şi am jucat fiecare minge, am încercat să rezist şi asta a fost foarte important pentru mine”, a declarat Begu.



Begu şi-a asigurat un cec de 54.400 de dolari şi 65 de puncte WTA, urmând să o înfrunte în turul al treilea o altă jucătoare belarusă, le Aleksandra Sasnovici, care a trecut de rusoaica Daria Kasatkina cu 7-6 (5), 6-4.



Irina Begu a câştigat toate cele trei meciuri de până acum cu Sasnovici (28 ani, 60 WTA), în 2015, în finala de al Seul, cu 6-3, 6-1, şi de două ori anul trecut, la Gippsland Trophy (Melbourne), cu 5-7, 6-4, 6-4, în primul tur, şi în sferturi la Cleveland, cu 6-2, 6-4.



În alt meci din turul al doilea, britanica de origine română Emma Răducanu a fost învinsă de Katerina Siniakova (Cehia), cu 3-6, 6-4, 7-5, după ce a avut 3-1 în setul secund şi a condus cu 5-4 în decisiv şi a avut serviciul.



În capul de afiş al zilei, fostul lider mondial Naomi Osaka a trecut de germanca Angelique Kerber cu 6-2, 6-3.



Printre jucătoarele care au părăsit competiţia joi se numără estoniana Anett Kontaveit, a treia favorită, Karolina Pliskova (Cehia), a şasea favorită, ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numărul 15, sau Leylah Fernandez (Canada), cap de serie numărul 18.

Rezultatele din turul al doilea de la Miami

Irina Begu (România) – Arina Sabalenka (Belarus/N.1) 6-4, 6-4

Aleksandra Sasnovici (Belarus) – Daria Kasatkina (Rusia/N.25) 7-6 (7/5), 6-4

Heather Watson (Marea Britanie) – Elina Svitolina (Ucraina/N.15) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Katerina Siniakova (Cehia) – Emma Răducanu (Marea Britanie/N.11) 3-6, 6-4, 7-5

Lucia Bronzetti (Italia) – Stefanie Voegele (Elveţia) 6-2, 6-1

Ana Kalinskaia (Rusia) – Karolina Pliskova (Cehia/N.6) 6-3, 6-3

Alison Riske (SUA) – Alizé Cornet (Franţa/N.31) 6-2, 6-2

Karolina Muchova (Cehia) – Leylah Fernandez (Canada/N.18) 6-4, 7-6 (7/3)

Naomi Osaka (Japonia) – Angelique Kerber (Germania/N.13) 6-2, 6-3

Danielle Collins (SUA/N.9) – Anna Bondar (Ungaria) 6-3, 3-6, 6-4

Kaia Kanepi (Estonia) – Sara Sorribes Tormo (Spania/N.32) 3-6, 7-5, 6-0

Ons Jabeur (Tunisia/N.8) – Magda Linette (Polonia) 7-6 (7/1), 6-2

Ann Li (SUA) – Anett Kontaveit (Estonia/N.3) 6-0, 3-6, 6-4

Daria Saville (Australia) – Harmony Tan (Franţa) 6-4, 6-2

Belinda Bencic (Elveţia/N.22) – Marta Kostiuk (Ucraina) 6-3, 6-1

Vera Zvonareva (Rusia) – Tamara Zidansek (Slovenia/N.19) 6-3, 6-2

Citește și:

Sorana Cîrstea va juca la Miami împotriva lui Shuai Zhang

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!