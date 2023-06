Iga Swiatek, de neoprit la Roland Garros! Poloneza va juca a treia finală pe zgura pariziană

Iga Swiatek, numărul unu mondial, îşi va apăra titlul la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, după ce s-a impus în semifinale, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (9/7), în faţa braziliencei Beatriz Haddad Maia.

Swiatek s-a impus joi în două seturi, cu 6-2, 7-6 (9/7), în faţa braziliencei Beatriz Haddad Maia (14 ATP), în cea de-a doua semifinală a competiţiei pariziene pe zgură, după ce sud-americanca a avut o minge de set în tiebreak-ul setului secund.

Anterior, Karolina Muchova a învins-o greu în trei seturi, 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5, pe belarusa Arina Sabalenka, numărul doi mondial, la capătul unui meci care a durat trei ore şi 13 minute.

