Guadalajara le dă mari bătăi de cap jucătoarelor de tenis! Pentru a evita aglomerația ele se deplasează cu elicopterul

Pentru jucătoarele care participă la turneul WTA 500 din Guadalajara, evitarea traficului intens este o prioritate, iar organizatorii au găsit o soluție inovatoare: transportul cu elicopterul.

Guadalajara, cunoscut în întreaga lume ca locul de naștere al tequilei și al muzicii mariachi, devine pentru o scurtă perioadă de timp centrul tenisului internațional, iar deplasarea rapidă este esențială pentru sportivi.

Deoarece Centro Panamericano de Tenis se află în Zapopan, o suburbie a orașului Guadalajara, iar zona din jurul acestuia poate fi supraaglomerată, organizatorii au decis să ofere jucătoarelor posibilitatea de a călători cu elicopterul de la hotel la locul de desfășurare a competiției. Această măsură nu doar că ajută la evitarea blocajelor de trafic, dar le permite jucătoarelor să ajungă rapid și eficient la meciuri și antrenamente.

„Am vrut să facem ceva în plus pentru jucătoare”, a declarat directorul turneului, Gustavo Santoscoy. „Jucătoarele adoră această experiență”. În plus, jucătoarele pot rezerva și curse de elicopter de la aeroport la hotel, adăugând un plus de confort și eficiență în deplasările lor.

Transport inedit

Alex Prior, directorul de comunicare al WTA, a menționat că „unele turnee oferă mici excursii turistice pentru jucătoare în elicoptere, dar cu siguranță nu ca o modalitate obișnuită de a ajunge de la hotel la locul de desfășurare”. Astfel, Guadalajara este unic în acest aspect, fiind singurul turneu WTA care oferă acest serviciu regulat.

Distanța dintre hotel și locul de desfășurare a turneului este de aproape 11 kilometri, iar în condiții de trafic, călătoria poate dura între 30 și 40 de minute. Cu elicopterul, zborul durează doar patru minute, potrivit pilotului Martin Guevara, care efectuează aproape 10 zboruri pe zi și transportă în jur de 40 de jucătoare.

„Ca să fiu sincer, pentru mine ele sunt ca orice alt pasager. Tratez pe toată lumea la fel, dar pot spune că se pare că le plac călătoriile”, a spus Guevara.

Caroline Garcia, jucătoare franceză, a declarat că „a fost o experiență grozavă, am trăit-o acum doi ani și o trăiesc acum. Este o mare șansă de a vedea orașul”. În timp ce Donna Vekic a avut o experiență mai puțin plăcută în 2022, când ușa elicopterului s-a deschis din greșeală, problemele de acest tip au fost rezolvate prin măsuri stricte de siguranță.

„Avem un oraș grozav, cu hoteluri bune, restaurante, mâncare grozavă, iar jucătoarelor chiar le place să facă mici excursii, unele dintre ele la Tequila”, a adăugat Santoscoy. „Încercăm din răsputeri să le facem să se simtă binevenite și să se întoarcă în fiecare an”.