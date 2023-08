GALERIE FOTO. Sexy-influencerița din tenis, mesaj pentru Simona Halep

Rachel Stuhlmann, cea mai sexy influenceriță din tenis, nu a rămas indiferentă la situația Simonei Halep și și-a declarat susținerea față de fostul lider al clasamentului WTA, care așteaptă un verdict în cazul procesului de dopaj.

Recent, tânăra de 32 de ani a comentat cu privire la situația în care se află Simona Halep, după ce numele româncei a apărut pe lista provizorie a jucătorilor care vor participa la turneul de la US Open. „Din câte știu, e suspendată provizoriu, iar ultimul ei meci a fost la US Open, când a pierdut în prima rundă. Cred că a afectat-o că acela a fost ultimul ei meci. Trebuie să-i fie greu. Este foarte bine că e pe lista provizorie de la US Open. O admir foarte mult. Mi-ar plăcea să câștige turneul. Are unul dintre cele mai bune jocuri”, a spus, de curând, Rachel.

Considerată „cea mai sexy influenceriță din tenis”, bruneta este una dintre celebritățile de top de pe Instagram, acolo unde este urmărită de peste 300.000 de persoane. Fanii pot fi la curent cu noutățile din viața ei personală, dar pot afla și informații prețioase legate de sportul alb.

Rachel a practicat tenisul la Universitatea din Missouri, însă provocările și programul strict al unei sportive profesioniste nu au fost pe placul tinerei. Americanca și-a abandonat cariera profesionistă în tenis în 2014, însă a rămas în continuare în atenția publicului, construindu-și o imagine de succes în lumea virtuală.

Într-un interviu pentru Daily Star Sport, Rachel a vorbit despre motivele pentru care își iubește atât de mult noua ocupație. „Mă distrez atât de mult să fiu influenceriță în tenis”, a spus ea. „Îmi place să trezesc o atenție pozitivă și să scot în evidență ceea ce se întâmplă în jurul acestui sport. O mare parte a brandului meu înseamnă să mă accept așa cum sunt și să nu-mi fie frică să pozez sexy în timp ce prezint sportul pe care îl iubesc.”

Bineînțeles că internauții au comparat-o pe Rachel cu celebra Paige Spiranac, datorită corpului de supermodel și abilităților sale sportive impresionante. Bruneta recunoaște chiar ea că o admiră pe fosta jucătoare de golf și dorește să îi calce pe urme. „Respect atât de mult ceea ce a făcut Paige pentru golf. Avem povești similare și aspir să pot face și eu tenisul cât mai accesibil publicului larg”, a declarat ea pentru Maxim, anul trecut.

