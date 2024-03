GALERIE FOTO. Rachel a jucat tenis alături de fostul iubit al Azarenkăi

Rachel Stuhlmann, cea mai sexy influenceriță din tenis, a fost văzută zilele trecute în timp ce schimba câteva mingi cu interpretul Redfoo, nimeni altul decât fostul iubit al Victoriei Azarenka.

După ce a susținut-o din lojă pe tânăra Peyton Stearns, la meciul pierdut în trei seturi în fața Arynei Sabalenka la Indian Wells, raperul american Redfoo a apărut împreună cu Rachel Stuhlmann. Aceștia au jucat tenis și au părut că se simt bine unul în prezența celuilalt, iar fanii au speculat că între cei doi ar putea fi mai mult decât o simplă prietenie.

Pe numele real Stefan Kendal Gordy, Redfoo a avut o relație de doi ani cu fostul lider mondial Victoria Azarenka. Se întâmpla între 2012 și 2014, iar despărțirea avea să îi provoace o mare suferință jucătoarei din Belarus. „Când s-a întâmplat (n.r. despărțirea) mi s-a frânt inima. Am trecut peste asta, dar am suferit enorm. Și nu mi-e teamă să recunosc că așa a fost”, declara Victoria Azarenka într-un interviu acordat publicației The New York Times, în 2015.

Considerată „cea mai sexy influenceriță din tenis”, Rachel Stuhlmann este una dintre celebritățile de top de pe Instagram, acolo unde este urmărită de peste 315.000 de persoane. Fanii pot fi la curent cu noutățile din viața ei personală, dar pot afla și informații prețioase legate de sportul alb.

Bruneta a practicat tenisul la Universitatea din Missouri, însă provocările și programul strict al unei sportive profesioniste nu au fost pe placul tinerei. Americanca și-a abandonat cariera profesionistă în tenis în 2014, însă a rămas în continuare în atenția publicului, construindu-și o imagine de succes în lumea virtuală. „Dragostea mea pentru tenis a început când aveam doar cinci ani și de atunci îmi place la nebunie. Toată viața mea a fost tenisul”, a declarat Rachel pentru Fitness Gurls.

Pe lângă tenis, Rachel iubește un alt sport la fel de nobil. „Mi-am găsit un nou hobby”, a descris americanca o fotografie în care apare pe terenul de golf. Imediat fanii au reacționat și au comparat-o cu celebra Paige Spiranac. Bruneta recunoaște chiar ea că o admiră pe fosta jucătoare de golf și dorește să îi calce pe urme. „Respect atât de mult ceea ce a făcut Paige pentru golf. Avem povești similare și aspir să pot face și eu tenisul cât mai accesibil publicului larg”, a declarat ea pentru Maxim, în urmă cu doi ani.

