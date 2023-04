GALERIE FOTO. „Devoratoarea de sportivi” l-a sedus pe Matteo Berrettini

Celebrul tenismen Matteo Berrettini și prezentatoarea TV Melissa Satta formează cel mai în vogă cuplu din Italia. Totuși, pe plan sportiv acesta nu traversează cea mai bună formă a carierei, iar fanii bănuiesc că o cauză ar fi chiar noua sa parteneră.

Supranumită de presa din peninsulă „devoratoarea de sportivi”, Melissa Satta este cu 10 ani mai în vârstă decât Matteo, iar gurile rele spun că aceasta are un impact negativ asupra lui. Diva șatenă are 37 de ani, în timp ce sportivul are doar 27.

În 2022, Berrettini a ajuns până pe locul șase în ierarhia ATP, dar din cauza rezultatelor dezamăgitoare și a unei intervenții chirurgicale la mână, care l-a făcut să rateze întreg sezonul pe zgură, acesta a coborât până pe locul 24.

Acest pas înapoi făcut în carieră a coincis cu noua sa relație cu Melissa Satta, o celebră prezentatoare din Italia, răsfățată a tabloidelor și fostă parteneră a mai multor sportivi celebri, precum Christian Vieri, Kevin-Prince Boateng sau chiar Adrian Mutu. Ea a devenit celebră încă din timpul mariajului cu fostul soț, Kevin-Prince Boateng, pe atunci la AC Milan, când a declarat pentru tabloide că „el este mereu accidentat pentru că facem dragoste și de zece ori pe zi”. De asemenea, într-un interviu pentru publicația ”Chi”, șatena se confesa cu atuurile sale în pat: „După naștere am făcut dragoste ca doi îndrăgostiți, cu pasiune. Îl provoc mental și fizic”.

Și nu doar fanii lui Berrettini susțin că noua iubită i-a provocat declinul din punct de vedere sportiv. Și legendarul tenismen italian Nicola Pietrangeli a declarat recent că Berrettini nu se dedică 100% vieții sportive.

Indignat de aceste zvonuri, Berrettini a vrut să lămurească lucrurile într-un interviu pentru ziarul italian „La Repubblica”.

„Eu sunt o persoană rezervată, dar știam că alegând pe cineva din lumea mondenă voi atrage atenția. Cu toate acestea, nu cred că este ceva rău să fiu urmărit și fotografiat de paparazzi. Trăiesc o poveste de dragoste ca orice tânăr de 27 de ani și îmi pare rău că un lucru pozitiv este interpretat ca o distragere profesională. Lucrul care mă doare cel mai mult nu sunt comentariile celor care mă urăsc, ci ale oamenilor care știu câte ceva despre tenis. Nu pot înțelege motivul acestor critici.”, a declarat Matteo Berrettini.

Melissa Satta a divorțat de fotbalistul Kevin Prince Boateng în 2020, după o relație care a durat aproape 10 ani.

