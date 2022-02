Simona Halep și Irina Begu, eliminate de la turneul de tenis de la Doha

Simona Halep și Irina Begu au fost eliminate de la turneul de tenis de la Doha. Din păcate, aceasta este o premieră negativă pentru românca noastră, Halep. A fost eliminată chiar din prima rundă.

Tenismena noastră nu a reușit să o învingă pe Caroline Garcia, care este locul 76 WTA.

Jucătoarea din Hexagon, beneficiară a unui wildcard la Doha, s-a impus în două seturi, cu 6-4, 6-3, potrivit spotmedia.

Simona halep, eliminată de la turneul de la Doha

Caroline Garcia s-a impus destul de ușor în fața celei care o conducea cu 7-1 în întâlnirile directe. S-a impus în fața româncei cu scorul de 6-4, 6-3, într-u meci care a durat 1 oră și 33 de minute.

Meciul a fost destul de echilibrat la început, până la 4-4. În game-ul 2 Simona Halep a salvat patru mingi de break, dar, din păcate, aceasta a irosit alte trei în game-ul următor.

Afectată de modul s-a încheiat primul set, Simona si-a pierdut serviciul în debutul setului doi, iar Garcia a reușit apoi să protejeze breakul obținut și să obțină abia cea de-a doua (din 9 meciuri) victorie din confruntările cu Simona.

Caro comes through! ✈️



🇫🇷 @CaroGarcia upsets Halep in straight sets to reach Round 2 in Doha.#QatarTennis pic.twitter.com/WvXsp4CuJ0 — wta (@WTA) February 21, 2022

Simona Halep va fi recompensată cu un cec în valoare de 10.280 dolari.

Jouer au 𝒔𝒒𝒖𝒂𝒔𝒉 💥@CaroGarcia | #QatarTennis pic.twitter.com/q7AANLZCCj — wta (@WTA) February 21, 2022

Cu toate că Simona Halep a fost eliminată de la turneul de la Doha, românca rămâne în inimile noastre pentru victoriile aduse de-alungul timpului. Dar, din păcate, aceasta se află în situația de a ieși din top 30 la finalul acestei săptămâni.

Irina Begu a fost și ea eliminată de la Doha

Acum 11 zile, Begu o învingea pe Petra Kvitova, locul 21 WTA. De data aceasta, însă, Irina noastră a fost eliminată de sportiva cehă în primul tur al competiției WTA 1000 de la Doha, din Emiratele Arabe Unite. Românca a fost învinsă după numai 55 de minute de joc, cu scorul de 6-3, 6-1.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!