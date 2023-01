Novak Djokovici a câştigat Australian Open pentru a zecea oară – VIDEO

Novak Djokovici a câştigat turneul Australian Open pentru a zecea oară, după ce l-a învins, duminică, pe Rod Laver Arena, pe Stefanos Tsitsipas, şi l-a egalat pe spaniolul Rafael Nadal la numărul de titluri de grand slam-uri: 22.

Djokovici, cap de serie numărul 4 şi locul 5 mondial, s-a impus, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) în faţa lui Tsitsipas, numărul 4 mondial şi favorit 3.

Meciul a durat două ore şi 56 de minute.

În urma acestui rezultat, Djokovici va fi, începând de luni, numărul 1 mondial, iar Tsitsipas va urca pe locul 3. Spaniolul Carlos Alcaraz, care nu a putut participa la Australian Open din cauza unei accidentări, va coborî pe locul 2.

Djokovici va fi numărul 1 mondial pentru a 374-a săptămână.

La Melbourne, Djokovici a reuşit să obţină un al 10-lea titlu, după cele din 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 şi 2021. El a mai câştigat de două ori Roland-Garros (2016, 2021), de trei ori US Open (2011, 2015, 2018) şi de şapte ori Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

Câştigătorul turneului a obţinut 2,975,000 dolari australieni, iar finalistul 1,625,000 dolari australieni.

