Novaj Djokovic are o boală misterioasă care i-a afectat corpul și metabolismul

Novak Djokovic este convins că suferă de o boală misterioasă.

Tenismenul sârb nu-și explică altfel evoluțiile slabe din ultimele săptămâni.

„Nu e Covid, e altceva, dar n-aș vrea să intru în detalii. Nu cred că e necesar. Este doar ceva care îmi afectează corpul și metabolismul de câteva săptămâni”, a spus Djokovic, potrivit publicației Alo.

„E puțin îngrijorător că am acest sentiment pe teren… Nu este o chestiune de corp, este doar ceva care mă afectează”, a continuat Nole, potrivit spotmedia.ro.

Djokovic suferă de o boală misterioasă și a fost învins de rusul Andrey Rublev chiar în finala turneului de la Belgrad

Djokovic a fost învins ieri în finala turneului de la Belgrad de rusul Andrey Rublev, după ce a pierdut setul decisiv la 0.

„Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva, poate doar la începutul carierei. De aceea cred că are legătură cu boala. Se pare că timpul de recuperare este mai lung decât mă așteptam. Nu m-am simțit rău până în setul al doilea. Apoi, după un time-out medical, am crezut că sunt pregătit pentru decisiv, dar am avut combustibil doar pentru două-trei schimburi”, a conchis liderul clasamentului ATP.

2-6, 7-6 (4), 0-6 este scorul cu care Novak Djokovic a fost învins duminică de Andrey Rublev în finala turneului de la Belgrad.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!