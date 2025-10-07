Ion Țiriac, atac la Klaus Iohannis! „Mi-a promis că ia doi oameni să ridice sportul românesc, dar n-a făcut nimic”

Dragos Soneriu
PARIS, FRANCE - JUNE 10: Ion Tiriac, Romania Businessman, watches on during the Women's Singles Final match between Iga Swiatek of Poland and Karolina Muchova of Czech Republic on Day Fourteen of the 2023 French Open at Roland Garros on June 10, 2023 in Paris, France. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Omul de afaceri l-a criticat dur pe fostul președinte al României și l-a lăudat pe Viktor Orban, pe care l-ar vrea „la cârma țării”.

Țiriac, dezamăgit de promisiunile fostului președinte

Ion Țiriac (86 de ani) a lansat un nou atac la adresa clasei politice românești, acuzându-l pe fostul președinte Klaus Iohannis că nu și-a respectat o promisiune făcută personal: aceea de a desemna oameni competenți care să salveze sportul românesc.

„Cu fostul președinte, învățătorul, am avut o relație bună. O singură dată am fost cu șapca în mână: «Am venit și eu la dumneavoastră că am o problemă». I-am spus: «Nu vreți să angajați un om?! Că noi, de dimineață de la șase până seara la șase, ne-am terminat sportul. Nu mai este nimic în țara asta. E păcat de Dumnezeu. Avem un tineret care e bolnav tot. În orice clasă, jumătate e scutită de la mizerabila aia de oră de sport care e voluntară».

«Domnu’ Țiriac, îți promit că iau doi oameni, nu unul». N-a luat”, a relatat Țiriac pentru iamsport.ro, imitând stilul fostului șef de stat.

Magnatul laudă modelul Viktor Orban

În același interviu, fostul mare tenismen l-a lăudat pe premierul maghiar Viktor Orban, despre care a spus că și-ar dori să conducă România:
„Tare drag mi-ar fi să am un Orban, tare drag să am un Lech Walesa”, a declarat Țiriac, subliniind că apreciază liderii care „pun piciorul în prag” și iau decizii ferme.

Afirmația a stârnit controverse, având în vedere că Orban este considerat de mulți politicieni europeni un lider autoritar și „pionul otrăvit” al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană, fiind acuzat că a restrâns libertatea presei și a favorizat corupția în Ungaria.

„Nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie bază militară”

Țiriac nu s-a ferit nici altădată să exprime opinii controversate. Într-un interviu acordat anterior Gazetei Sporturilor, acesta afirma că „nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie bază militară”, sugerând că România ar trebui să se concentreze pe independență economică și dezvoltare internă.

În pragul alegerilor prezidențiale, miliardarul și-a exprimat din nou speranța că România va găsi „un lider care să stea în picioare, să nu dea Bruxelles-ul cu el de pământ”.

