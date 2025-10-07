Ion Țiriac, atac la Klaus Iohannis! „Mi-a promis că ia doi oameni să ridice sportul românesc, dar n-a făcut nimic”

Omul de afaceri l-a criticat dur pe fostul președinte al României și l-a lăudat pe Viktor Orban, pe care l-ar vrea „la cârma țării”.

Țiriac, dezamăgit de promisiunile fostului președinte

Ion Țiriac (86 de ani) a lansat un nou atac la adresa clasei politice românești, acuzându-l pe fostul președinte Klaus Iohannis că nu și-a respectat o promisiune făcută personal: aceea de a desemna oameni competenți care să salveze sportul românesc.

„Cu fostul președinte, învățătorul, am avut o relație bună. O singură dată am fost cu șapca în mână: «Am venit și eu la dumneavoastră că am o problemă». I-am spus: «Nu vreți să angajați un om?! Că noi, de dimineață de la șase până seara la șase, ne-am terminat sportul. Nu mai este nimic în țara asta. E păcat de Dumnezeu. Avem un tineret care e bolnav tot. În orice clasă, jumătate e scutită de la mizerabila aia de oră de sport care e voluntară».

«Domnu’ Țiriac, îți promit că iau doi oameni, nu unul». N-a luat”, a relatat Țiriac pentru iamsport.ro, imitând stilul fostului șef de stat.

Magnatul laudă modelul Viktor Orban

În același interviu, fostul mare tenismen l-a lăudat pe premierul maghiar Viktor Orban, despre care a spus că și-ar dori să conducă România:

„Tare drag mi-ar fi să am un Orban, tare drag să am un Lech Walesa”, a declarat Țiriac, subliniind că apreciază liderii care „pun piciorul în prag” și iau decizii ferme.

Afirmația a stârnit controverse, având în vedere că Orban este considerat de mulți politicieni europeni un lider autoritar și „pionul otrăvit” al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană, fiind acuzat că a restrâns libertatea presei și a favorizat corupția în Ungaria.

„Nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie bază militară”

Țiriac nu s-a ferit nici altădată să exprime opinii controversate. Într-un interviu acordat anterior Gazetei Sporturilor, acesta afirma că „nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie bază militară”, sugerând că România ar trebui să se concentreze pe independență economică și dezvoltare internă.

În pragul alegerilor prezidențiale, miliardarul și-a exprimat din nou speranța că România va găsi „un lider care să stea în picioare, să nu dea Bruxelles-ul cu el de pământ”.

