Șoc în handbal! Cel mai de succes club din ultimii ani a intrat în faliment

Cel mai titrat club de handbal feminin din ultimii ani, Vipers Kristiansand, a anunțat oficial falimentul, după ce nu a reușit să găsească investitori care să acopere datoriile acumulate.

Vipers Kristiansand, echipa care a dominat handbalul feminin european și a câștigat de trei ori consecutiv Liga Campionilor (2021, 2022, 2023), a anunțat că își încheie activitatea din cauza problemelor financiare insurmontabile. Clubul norvegian avea datorii de 2,1 milioane de euro, care trebuiau achitate până pe 18 octombrie, dar, în ciuda eforturilor intense din ultimele luni, conducerea nu a reușit să obțină fondurile necesare pentru a evita falimentul.

Președintele clubului, Peter Gitmark, a recunoscut că Vipers nu a gestionat corect bugetul și a supraestimat potențialele încasări, ceea ce a dus la acumularea datoriilor. „Nu am avut un plan sănătos și nu ne-am construit un buget rezonabil. Am exagerat în ceea ce privește potențialele încasări și nu am comunicat suficient de clar și de corect cheltuielile. Nu am fost sinceri! E o situație dramatică. Dacă cineva vrea clubul, acum e momentul să ridice mâna și să vină alături de noi”, a declarat Gitmark, conform VG Sport.

Final de drum pentru Vipers Kristiansand

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, Vipers Kristiansand a transmis un mesaj de mulțumire fanilor, jucătorilor și partenerilor care au fost alături de club de-a lungul anilor. „Cu inima îndurerată trebuie să vă informăm că nu există nicio bază pentru alte operațiuni. În ciuda eforturilor intense de a găsi soluții, din păcate nu am reușit să asigurăm un viitor financiar sustenabil clubului. Ne pare foarte rău că ne aflăm acum la această răscruce de drumuri”, a fost mesajul postat de conducerea clubului.

Ultimul meci al Vipers, o victorie emoționantă

Chiar înainte de anunțul oficial al falimentului, Vipers Kristiansand a jucat ultimul său meci în Liga Campionilor. Sâmbătă, 19 octombrie, echipa norvegiană a învins Buducnost cu scorul de 32-23, în runda a șasea a competiției. Deși echipa ocupa locul 5 în grupa B, poziție ce le-ar fi permis accesul în optimile de finală, falimentul clubului înseamnă că participarea la competiție se va încheia prematur.