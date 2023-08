VIDEO. Vlad Iacob, dat afară de la Dinamo. Cine va fi noul administrator special al clublui

Vlad Iacob, administratorul special al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, aflat în insolvenţă, a fost revocat, joi, din funcţie în cadrul Adunării Generale a acţionarilor, postul urmând să fie ocupat de Andrei Nicolescu, preşedintele clubului.



Iacob a explicat, într-o conferinţă de presă, că în cadrul Adunării Generale a fost revocat cu un singur vot, al reprezentantului Red&White, acţionarul majoritar cu peste 80% din acţiuni.

„Timp de un an de zile mi-am asumat un drum dificil. Pot să spun că sunt pregătit să îmi închei mandatul cu mândrie după performanţa promovării, însă totodată voi rămâne umil, pentru că eu consider că Dinamo merită mult mai mult decât o simplă promovare şi sunt conştient că în contextul dat nu am putut să îi ofer mai mult de atât. Sper că în viitor să mai pot să am ocazia să fac parte din conducerea acestui club. Eu nu voi ataca această decizie, este opţiunea acţionarilor să recurgă la orice mijloc legal pe care îl consideră benefic pentru ei şi pentru club. Astăzi la vot în cadrul AGA au fost prezenţi reprezentanţi ai Red&White, ai Asociaţiei Dinamo Socios, ai domnului Cionca şi ai domnului Badea. A fost un singur vot pentru revocarea mea, cel exprimat de Red&White, celelalte trei părţi au votat împotriva revocării mele. APCH nu a fost prezentă”, a afirmat acesta.

El a precizat că în cazul va exista o contestaţie acceptată este dispus să continue: „Dacă o contestaţie va fi considerată validă de către un judecător, atunci decizia din cadrul AGA va fi suspendată. Dacă se suspendă decizia AGA atunci, da, administratorul special care a precedat acestei decizii revine în funcţie”.

Vlad Iacob, care a activat ca administrator special neremunerat, a afirmat că relaţiile cu reprezentanţii acţionarului majoritar, Red&White nu au fost bune nici în perioada în care echipa a promovat în Superligă.

„Relaţiile nu erau foarte bune nici în momentul promovării. Proiectul a fost alterat uşor, uşor de către noii acţionari majoritari ai clubului. Nu a fost un proiect care să ofere încredere unor potenţiali investitori, care au fost invitaţi să participe, şi nu a asigurat resursele necesare pentru clubul aflat în insolvenţă. E un proiect care, din punctul meu de vedere, nu asigură cea mai bună şansă pentru Dinamo, atât în procesul de reorganizare, cât şi în plan sportiv. Eu consider că proiectul ar fi trebuit păstrat aşa cum a fost discutat iniţial şi construit având Dinamo pe primul loc. Acum eu consider că interesul lui Dinamo ar trebui să primeze, înaintea oricăror interese ale oamenilor implicaţi. Acum Dinamo nu este pe primul loc”, a adăugat Iacob.

În ceea ce priveşte viitorul clubului, Iacob a afirmat că Dinamo are nevoie de peste un milion de euro în următoarea perioadă.

„Mi-e greu să fac o estimare cât timp va mai rezista Dinamo. În momentul acesta, în conturile clubului nu există sumele şi nici contracte care să acopere sumele necesare. Domnii acţionari ştiu mai bine dacă au resursele necesare pentru a încheia sezonul, pentru a merge mai departe clubul. Eu nu vreau să cred că se pune problema falimentului sau a neîncheierii sezonului. Este un pericol dacă acel acord de monitorizare nu este respectat, el are nişte clauze, nişte termeni, care trebuie respectaţi. Sunt nişte praguri trimestriale, care trebuie respectate, sunt sume de bani care trebuie convertite în capital social sau aduse sub altă formă în club, altfel clubul riscă sancţiuni grave în plan sportiv, cum ar fi depunctarea. Primul termen este la sfârşitul trimestrului actual, în octombrie. Vor trebui făcute majorări de capital social, care nu au fost efectuate până astăzi. În jur de un milion de euro este nevoie. Mai sunt şi două tranşe, una deja scadentă, care însumează aproximativ 700.000 de euro, sunt sume importante de care Dinamo are nevoie în viitorul foarte, foarte apropiat. Doar de la acţionari poate face rost Dinamo de aceşti bani. Nu e rolul meu să comentez dacă ei dispun sau nu de aceste resurse, este obligaţia lor, asumată faţă de club şi de suporteri”, a mai spus oficialul dinamovist.

Iacob a anunţat totodată că în cadrul acţionariatului au fost cooptaţi oamenii de afaceri Andrei Cionca şi Sorin Preda, cu care ar fi dispus să lucreze în continuare.

„În cadrul acţionariatului clubului, pe lângă domnul Andrei Cionca va fi oficializată şi sosirea domnului Sorin Preda. Salut prezenţa în cadrul acţionariatului a acestor doi oameni de afaceri, care au construit business-uri performante, oameni cu resurse financiare de care Dinamo are foarte mare nevoie. Cred că astfel de oameni pot contribui la construirea unui club modern. Pot să spun că am descoperit la ei o viziune similară cu a mea şi sunt convins că dacă vor avea ocazia, ei vor veni cu un proiect bun pentru Dinamo, aşa cum au demonstrat în celelalte afaceri pe care le-au dezvoltat. Sunt dispus să lucrez în continuare pentru Dinamo, dar doar dacă eu cred în proiect. Sunt dispus să revin sau să lucrez în cadrul clubului, de pe orice funcţie în care să pot să îmi aduc contribuţia la nivelul competenţelor pe care le-am dobândit, să pot participa la reclădirea clubului. Sunt dispus să lucrez doar cu oameni care au un proiect în care cred şi eu şi care cred că este benefic pentru Dinamo”, a mai spus Vlad Iacob.

Societatea Red&White 2022 Management deține în acest moment 80,7758% din acţiunile clubului Dinamo.

