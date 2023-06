VIDEO. Fotbalul este mai sărac începând de ieri. Marele Zlatan Ibrahimovic și-a anunțat retragerea din activitate

Zlatan Ibrahimovic şi-a anunţat încheierea carierei de jucător duminică seara, la finalul meciului echipei sale, AC Milan, cu Verona, din ultima etapă a Serie A.

„Este timpul să-mi iau rămas bun de la fotbal, nu doar de la AC Milan. Sunt prea multe emoţii acum, ‘hai AC Milan’, vă spun la revedere”, a afirmat, vizibil emoționat, suedezul la microfon, pe terenul stadionului San Siro, după victoria cu 3-1 a milanezilor.

Zlatan Ibrahimović:



"The time has arrived to say goodbye".



We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤



Good luck in retirement 👏 pic.twitter.com/vF0w3kCKU9