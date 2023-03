Victoria, singura opțiune cu Belarus. Statisticile sunt de partea României

România o înfruntă mâine pe Belarus, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în al doilea meci din cadrul preliminariilor Campionatului European de Fotbal din 2024.

După succesul cu 2-0 din Andorra, naționala condusă de Edi Iordănescu primește mâine, 28 martie, vizita Belarusului, iar victoria este singurul rezultat acceptat de cei peste 30.000 de fani care vor fi prezenți pe Arena Națională.

Statistica ne este favorabilă. Din cele 6 meciuri directe disputate, avem 4 victorii și două remize. În partidele oficiale am avut două duble confruntări, ambele contând pentru preliminarii de European. Mai întâi, în cursa pentru EURO 2008, am învins cu 3-1 atât la București, cât și la Minsk. Apoi, în 2010 și 2011, am reușit numai două remize, 0-0 la Minsk și 2-2 la București.

Ultimul duel direct dintre cele două naționale a avut loc pe 11 noiembrie 2020. Conduși de pe bancă de Mirel Rădoi, tricolorii se impuneau cu scorul de 5-3 în amicalul disputat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Dacă în trecut naționala condusă de Georgiy Kondratjev era un adversar incomod, acum Belarusul nu o duce foarte bine. Ultimul succes al adversarilor tricolorilor într-un meci oficial a avut loc acum doi ani, în martie 2021, când se impuneau cu scorul de 4-2 împotriva Estoniei.

În prezent, din cauza războiului dintre Ucraina și Rusia, Belarusul joacă meciurile considerate pe teren propriu în Serbia, la Novi Sad.

Totuși, chiar dacă vor învinge, tricolorii nu au garanția că cele trei puncte vor conta în clasamentul final al grupei I. Asta deoarece Belarusul ar putea fi exclusă de UEFA din competițiile continentale din cauza legăturilor sale cu Rusia. Verdictul poate sosi pe data de 4 aprilie 2023, atunci când are loc întrunirea Comitetului Executiv al UEFA.

