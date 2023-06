Universitatea Craiova, lovitură pe piața transferurilor! „Leii” din Bănie l-au „repatriat” pe Alexandru Mitriță

Universitatea Craiova a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor după a reușit să îl „repatrieze” pe internaționalul român Alexandru Mitriţă, fotbalist care a activat sezonul recent încheiat la gruparea saudită Al-Raed.

Anunțul a fost făcut chiar de jucător, la revenirea în țară. Acesta a declarat că a semnat un contract valabil trei ani cu gruparea din Bănie, pentru care a mai activat în trecut.

„Am semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil trei ani. Sunt foarte bucuros. Se ştie foarte bine ce înseamnă pentru mine această echipă, acest oraş, aşa că sunt foarte bucuros că am făcut această alegere. Am avut şi alte oferte, dar nu vreau să mai vorbesc despre asta. Sunt foarte bucuros că m-am întors acasă şi aştept cu nerăbdare să începem antrenamentele. Alegerea aş fi făcut-o şi anul trecut, atunci am fost foarte aproape. Însă nu s-a putut. Iar anul acesta am zis că nu voi mai rata şansa. Aceşti patru ani petrecuţi în străinătate au avut şi momente bune şi mai puţin bune. Însă sunt bucuros că am putut învăţa din ceea ce am experimentat”, a declarat Mitriţă la întoarcerea din Arabia Saudită.

El a menţionat că îşi doreşte să pună umărul la câştigarea titlului de către Universitatea Craiova în următorul sezon.

„Nu este niciun pas înapoi să mă întorc în campionatul intern. Noi trebuie să tragem tare să nu mai facem greşeala din acest sezon, adică să nu ne calificăm în cupele europene. Sunt convins că împreună vom avea rezultate foarte bune. Am venit cu gândul să mă lupt la titlu. Această echipă, acest oraş merită să se bată pentru câştigarea campionatului şi să câştige din nou trofeul. M-aş bucura tare mult să pun şi eu umărul la realizarea acestui lucru”, a precizat Mitriţă.

Mitriţă, care a împlinit 28 de ani, s-a transferat în februarie 2019 de la Universitatea Craiova la New York City FC. După aproximativ un an petrecut la gruparea americană, jucătorul român a fost împrumutat la Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), apoi la PAOK Salonic (Grecia) şi ultima oară la Al-Raed (Arabia Saudită).

