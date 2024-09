Un puști-minune din Brazilia și-a anunțat retragere din fotbal la doar 21 din cauza problemelor de sănătate mintală

Rodrigo Varanda își anunță retragerea din fotbal la doar 21 de ani, din cauza problemelor de sănătate mintală

Atacantul brazilian Rodrigo Varanda și-a anunțat retragerea prematură din fotbal la doar 21 de ani, invocând problemele legate de sănătatea sa mintală. Decizia sa a fost comunicată pe Instagram, unde Varanda a explicat că această alegere a fost una personală, făcută pentru a-și proteja starea de bine și familia. Fostul jucător al echipei Santa Clara și al clubului Corinthians a fost afectat de presiunea ridicată din cariera sa, inclusiv de critica constantă de pe rețelele sociale.

Rodrigo Varanda: „Cel mai important este să am grijă de mine și de familia mea”

Rodrigo Varanda a făcut pasul neașteptat de a-și încheia cariera la o vârstă foarte fragedă, fiind profund dezamăgit de performanțele sale recente și de impactul negativ al criticilor asupra sănătății sale mintale. Varanda a înscris doar patru goluri în ultimele trei sezoane, iar acest lucru, combinat cu presiunile venite din partea fanilor pe rețelele sociale, l-a determinat să ia o decizie drastică.

„Le spun foarte clar tuturor că decizia de a mă opri a fost doar a mea. Mă voi ocupa de sănătatea mea mintală, de copiii mei. Știu că este greu pentru mulți oameni, pentru antrenorii mei, Fernando, Guilherme, pentru cluburile America Mineiro și Santa Clara, pentru că au crezut în mine. Știu că este dificil pentru toată lumea, dar mai important decât orice în acest moment este să am grijă de mine și de familia mea”, a declarat Varanda în postarea sa.

Tânărul atacant a crescut în academia lui Corinthians, fiind considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale, dar cariera sa a fost marcată de lipsa de continuitate și de nereușitele recente, care i-au afectat încrederea în sine. În ciuda eforturilor echipelor sale de a-l susține, Varanda a decis că sănătatea sa mentală și familia trebuie să fie prioritare în acest moment.

Presiunea psihică asupra tinerilor fotbaliști și lipsa suportului mental

Retragerea lui Rodrigo Varanda scoate în evidență o problemă tot mai frecventă în fotbalul mondial: presiunea psihică uriașă asupra tinerilor jucători. Criticile și așteptările ridicate pot deveni copleșitoare, mai ales în lipsa unui suport mental adecvat. În timp ce cluburile europene au început să acorde o atenție sporită sănătății mintale a jucătorilor, în America de Sud, fotbaliștii rămân deseori expuși fără un sprijin psihologic consistent.

Un alt caz recent din fotbalul sud-american este cel al fostului internațional columbian Freddy Guarin, care a dezvăluit că, după retragerea din fotbal, a fost împins spre alcoolism din cauza depresiei și a problemelor psihice. Guarin a recunoscut că luptă zilnic pentru a se reabilita și pentru a depăși „fantomele trecutului”. El a evidențiat lipsa pregătirii mentale pe care fotbaliștii o au atunci când se retrag din sportul care le-a dominat viața.

„Am luat o serie de decizii greșite și m-am refugiat în alcool. Timp de peste 20 de ani m-am dedicat exclusiv fotbalului și nu am fost pregătit să gestionez alte situații. Am rămas neputincios în fața băuturii, dar am găsit puterea de a spune ‘ajunge’”, a mărturisit Guarin, subliniind importanța suportului psihologic în cariera sportivă.