Fostul mijlocaș al FCSB și Viitorul Constanța începe o nouă aventură în Bosnia și Herțegovina.

Boban Nikolov, fost mijlocaș central la FCSB și Viitorul Constanța, a parafat recent un contract cu FK Borac Banja Luka. El va evolua pentru campioana Bosniei și Herțegovina, care este calificată în faza principală din Conference League.

În sezonul 2023-2024, Nikolov a jucat pentru Kisvarda în prima ligă a Ungariei, unde a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive în 26 de meciuri oficiale.

Nikolov pregătit de o nouă schimbare

„Vreau să salut pe toți suporterii lui Borac cu dorința de a avea un sezon reușit. Băieții au avut un parcurs istoric până acum, dar sper să nu ne oprim aici și să mergem spre noi victorii cu mult curaj. Am ajuns la Borac pentru a ajuta echipa și voi face tot posibilul pe teren. Sunt familiarizat cu calitatea primii ligi și știu că obiectivul principal al clubului este să apere titlul. Liga progresează an de an și a câștigat o calitate suplimentară odată cu construirea noilor terenuri. Sper că vom câștiga din nou titlul anul acesta, pentru că doar așa putem obține noi succese europene,” a declarat Nikolov pe site-ul oficial fkborac.net.

În stagiunea 2022-2023, nord-macedoneanul cu 49 de selecții și 4 goluri pentru naționala sa a jucat pentru FCSB. În cele 13 meciuri disputate cu tricoul roș-albastru, Nikolov nu a fost deloc decisiv, fapt ce a dus la încheierea colaborării cu formația patronată de Gigi Becali. Mijlocașul a venit în România de la Sheriff Tiraspol, unde a marcat în grupele Ligii Campionilor și a contribuit la victoriile surprinzătoare ale moldovenilor, Nikolov a dezamăgit la FCSB.

A avut un randament mai bun la Viitorul Constanța, unde a evoluat între 2012 și 2015, strângând 40 de meciuri, cu două goluri și trei pase decisive.