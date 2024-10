Șumudică avertizează: „Retrogradarea nu e exclusă!” după eșecul Rapidului cu FC Botoșani

Rapid București a suferit o înfrângere neașteptată în fața lui FC Botoșani, cu scorul de 0-2, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii.

Marius Șumudică, antrenorul giuleștenilor, a reacționat dur după acest rezultat, evocând chiar posibilitatea retrogradării dacă situația echipei nu se schimbă rapid.

Eșec dureros pe terenul ultimei clasate

Într-o partidă disputată duminică seara, Rapid București a cedat în fața lui FC Botoșani, echipa care ocupa ultimul loc în clasament înainte de acest meci. Gazdele au deschis scorul în minutul 52 prin Adrian Chică Roșă, care a marcat primul său gol în Superligă. Deși Rapid a avut câteva ocazii, cea mai mare șansă de a egala a venit abia în minutul 89, când Cristian Săpunaru a ratat o oportunitate importantă. La scurt timp după această fază, FC Botoșani a închis tabela în minutul 90 prin golul lui Aldair Ferreira, consolidând un succes surprinzător.

Acest rezultat negativ prelungește seria slabă de jocuri pentru Rapid, care rămâne cu o singură victorie în ultimele cinci etape, alături de două egaluri și două înfrângeri. Acum, giuleștenii se află pe locul 12 în clasamentul Superligii, mult sub așteptările conducerii și fanilor.

„Două reprize diametral opuse. În prima repriză am controlat jocul, am avut ocazii rarisime, am avut bară, au scos de pe linia porții.

Apoi, începem repriza foarte prost, un șut în blocaj, nu urmărim, se face 1-0. După, ne-am deschis. Am avut ocazii foarte mari să marcăm. Nu am reușit să marcăm și fotbalul te pedepsește.

Trebuie să marcăm la situațiile pe care le avem. Dacă nu marchezi, nu ai cum să câștigi.

N-am avut o discuție aprinsă, am fost foarte calm, veți afla zilele viitoare ce am spus în vestiar.

Mai contează cu cine joci? Am jucat cu ultima clasată și nu am putut să câștigăm, nu mai contează cu cine joci. E foarte strâns, pierzi un meci, ești la retrogradare, câștigi un meci, ești aproape de play-off. Nu știu ce să zic de play-off, dacă nu ne trezim să facem puncte, va fi foarte greu”, a spus Șumudică la flash-interviul de la finalul meciului, pentru Digisport.