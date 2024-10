Raul Florucz, încântat că ar putea juca pentru naționala României!

Raul Florucz, atacantul de bandă dreapta de la Olimpija Ljubljana, a acceptat posibilitatea de a reprezenta România, după ce selecționerul Mircea Lucescu și-a manifestat interesul de a-l urmări pe viu în Slovenia.

Raul Florucz, în vârstă de 23 de ani, este un fotbalist născut în Austria din părinți români, care evoluează în prezent pentru Olimpija Ljubljana, campioana Sloveniei. După un început de sezon excelent, în care a marcat de 6 ori în 13 meciuri, Florucz a captat atenția selecționerului României, Mircea Lucescu, care intenționează să îl urmărească pe jucător în meciurile din campionatul sloven.

O carieră promițătoare și interesul naționalei României

Florucz a avut o carieră ascendentă, impresionând mai ales în perioada în care a fost împrumutat la Jarun, iar apoi s-a impus la Olimpija Ljubljana, unde este titular indiscutabil. În sezonul trecut, a contribuit decisiv la succesul echipei, înscriind 12 goluri, dintre care 3 în competițiile europene, și oferind 5 pase decisive. În acest sezon, continuă să fie o piesă importantă în atacul echipei sale, evoluând atât în banda dreaptă, cât și pe partea stângă sau ca „9” fals.

Acest profil polivalent l-a făcut remarcat și de Mircea Lucescu, iar Florucz a răspuns cu entuziasm interesului selecționerului. „Este o mare onoare să fiu apreciat de o personalitate precum Mircea Lucescu. Faptul că ar veni să mă urmărească în Slovenia și că ar lua în considerare convocarea mea la naționala României mă bucură foarte mult. Este un vis să joc pentru România, țara de unde provin părinții mei,” a declarat Florucz într-un interviu pentru DigiSport. Jucătorul a mai menționat că a început demersurile pentru a redobândi cetățenia română, aspect esențial pentru a putea reprezenta naționala.

Concurența la naționala României

Florucz ar putea aduce un plus naționalei României, având capacitatea de a evolua pe mai multe poziții în atac, dar concurența este acerbă. Pe partea dreaptă, el ar trebui să concureze cu jucători consacrați precum Dennis Man, Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan, care revine după o accidentare. Pe stânga, sunt jucători precum Valentin Mihăilă, Florinel Coman și Alexandru Mitriță, ceea ce face ca bătălia pentru un loc în echipa națională să fie dificilă.

În plus, Florucz s-a remarcat și în cupele europene, reușind să înscrie de 3 ori în preliminariile Conference League, contribuind la calificarea echipei sale în faza grupelor. Cu o carieră promițătoare și o evoluție constant bună, Florucz are toate motivele să spere la un loc în echipa națională, mai ales că familia sa are o tradiție sportivă, bunicul său, Mihai Mironiuc, fiind fost handbalist la naționala României.

Deși născut la Linz și cu cetățenie austriacă, Raul Florucz a ales să reprezinte România, dorind să continue tradiția familiei.