Raphael Varane se retrage din fotbal la doar 31 de ani

Fundașul francez Raphael Varane a anunțat în mod oficial retragerea din fotbal la vârsta de 31 de ani, după o accidentare gravă suferită în Italia.

Raphael Varane, fostul star de la Real Madrid și Manchester United, a decis să își încheie cariera fotbalistică după doar două luni petrecute la Como, echipă din Serie A. Fundașul francez a fost transferat la Como în vara anului 2023, însă a evoluat doar 23 de minute într-un meci din Coppa Italia împotriva Sampdoriei, înainte de a suferi o accidentare gravă la genunchi. Această accidentare a fost principalul motiv care a dus la decizia sa de retragere.

Decizia retragerii și problemele medicale

Raphael Varane a fost scos de pe lista de joc a echipei pentru tot sezonul din cauza necesității unei lungi perioade de recuperare. Anunțul retragerii sale a fost făcut inițial de jurnalistul italian Fabrizio Romano, care a subliniat că Varane și Como au discutat deja încetarea contractului.

“Se spune că toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit. În cariera mea mi-am asumat multe provocări, am învins de multe ori imposibilul. Emoții incredibile, momente speciale și amintiri care vor dura o viață întreagă. Reflectând asupra acestor momente, cu o imensă mândrie și un sentiment de împlinire, îmi anunț retragerea din jocul pe care îl iubim cu toții.

Mă aștept la cele mai înalte standarde, vreau să mă retrag puternic, nu doar să rămân în joc. Este nevoie de mult curaj pentru a-ți asculta inima și instinctul. Dorința și nevoile sunt două lucruri diferite. Am căzut și m-am ridicat de o mie de ori. De data aceasta, este timpul să mă opresc și să-mi agăț ghetele în cui, în ultimul meu meci câștigând un trofeu pe Wembley.

Mi-a plăcut să lupt pentru mine, pentru cluburile mele, pentru țara mea, pentru coechipierii mei și pentru fanii fiecărei echipe pentru care am jucat. De la Lens la Madrid sau Manchester. Am apărat fiecare emblemă cu tot ce am și mi-a plăcut fiecare minut al călătoriei. Să joci la cel mai înalt nivel este o experiență emoționantă. Îți testează fiecare nivel al corpului și al minții. Emoțiile pe care le trăim nu le poți găsi în altă parte. Ca sportivi, nu suntem niciodată mulțumiți, nu acceptăm niciodată succesul. Aceasta este natura noastră și ceea ce ne alimentează.

Nu am regrete, nu aș schimba nimic. Am câștigat mai mult decât aș fi putut visa vreodată, dar dincolo de laude și trofee, sunt mândru că, indiferent de situație, mi-am respectat principiile de a fi onest și am încercat să las peste tot un loc mai bun decât l-am găsit. Sper că i-am făcut mândri. Și astfel, o nouă viață începe de la țară. Voi rămâne cu Como. Doar că fără a purta ghetele și crampoanele. Ceva despre care abia aștept să vă povestesc mai multe în curând.

Pentru moment, suporterilor fiecărui club pentru care am jucat, coechipierilor mei, antrenorilor și personalului… din adâncul inimii mele, vă mulțumesc pentru că ați făcut această călătorie mai specială decât cele mai nebunești vise ale mele ar putea prevedea vreodată. Mulțumesc, fotbal. Cu dragoste, Rapha”, a fost mesajul oficial transmis de Raphael Varane.

Cariera impresionantă și palmaresul lui Varane

Raphael Varane a avut o carieră remarcabilă la nivel de club și națională. În cei 10 ani petrecuți la Real Madrid, fundașul francez a cucerit nu mai puțin de 18 trofee majore, inclusiv patru trofee UEFA Champions League și trei titluri de campion în La Liga. Varane a fost de asemenea o piesă importantă în echipa națională a Franței, cu care a câștigat Cupa Mondială în 2018 și Liga Națiunilor UEFA.

După ce a părăsit Real Madrid în 2021, Manchester United a achitat 40 de milioane de euro pentru transferul său. În perioada petrecută pe Old Trafford, Varane a strâns 95 de meciuri oficiale, dar a fost afectat de numeroase accidentări, care i-au limitat timpul petrecut pe teren. După doar șase luni la Como, accidentările l-au forțat să ia decizia finală de a pune capăt carierei.

Raphael Varane rămâne unul dintre cei mai titrați fundași ai generației sale, având în palmares 573 de meciuri oficiale la cluburi de elită din Europa și în echipa națională a Franței.