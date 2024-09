Președintele Ceferin, atacat dur de către un fost coleg de la UEFA!

Zvonimir Boban l-a criticat dur pe președintele UEFA, Aleksander Ceferin, la aproape nouă luni după ce a părăsit forul european.

Boban, care a demisionat din funcția de director al UEFA pentru fotbal în ianuarie 2024, a explicat motivele plecării sale într-un interviu acordat pentru La Gazzetta dello Sport.

Într-o scrisoare publică la momentul demisiei sale, Boban a menționat că a acționat „din motive etice şi morale” ca reacție la decizia lui Ceferin de a modifica statutul UEFA pentru a putea candida la realegere în 2027. Boban a declarat că „în faţa uzurpării şi a calculelor politice ale celor care, pentru a-şi apăra interesele, murdăresc fotbalul şi instituţiile sale, nu era posibil să continui ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.”

„Am făcut multe compromisuri în viaţa mea şi nu sunt mândru de toate acestea. Dar în faţa uzurpării şi a calculelor politice ale celor care, pentru a-şi apăra interesele, murdăresc fotbalul şi instituţiile sale, nu era posibil să continui ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Şi, în ciuda poziţiei mele prestigioase şi importante la UEFA, decizia de a pleca pentru a rămâne fidel valorilor mele era inevitabilă, chiar dacă nu a fost una uşoară. Din păcate, de prea mulţi ani vedem tehnocraţia fotbalului dezlănţuindu-se în sistem, privându-l de valorile pe care ar trebui să le reprezinte şi să le apere întotdeauna. În realitate, aceşti oameni cred că sunt mai importanţi decât jocul, jucătorii, antrenorii, publicul şi organismele de conducere,” a declarat Boban, conform news.ro.

În plus, Boban a menționat că nu are nicio intenție să candideze pentru șefia UEFA, în ciuda speculațiilor care l-au considerat un posibil înlocuitor al lui Ceferin. „Cei care cred asta se înşală, nu am nicio intenţie să fac asta. Deşi un adevărat om al balonului ar fi foarte util pentru UEFA,” a adăugat Boban.

Fostul mare jucător al lui AC Milan va fi consultant pentru Sky Italia în acest sezon. Răzvan Burleanu este și el luat în calcul ca posibil înlocuitor al lui Ceferin, la președinția UEFA.