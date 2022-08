Naționala va avea doi selecționeri la EURO U21 2023. VIDEO

Emil Săndoi este noul selecționer al României U21, iar Daniel Pancu a preluat reprezentativa U20, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF).

Anul viitor, la Campionatul European Under 21, cei doi vor face echipă pe banca tehnică.

Săndoi revine la naționala de tineret după 9 ani, el activând la acet nivel de vârstă în perioada 2006-2013. Ca antrenor a mai lucrat la cluburile FC Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu, FC Vaslui, CS U Craiova, Concordia Chiajna, FC Argeș și Chindia Târgoviște.

În vârstă de 57 de ani, Emil Săndoi și-a început cariera de fotbalist la Craiova, unde a cucerit trei trofee: titlul în Liga 1 (1991) și Cupa României (1991 și 1993). A mai evoluat în Franța, la Angers, și la FC Argeș. Pentru echipa națională a României a bifat 30 de selecții.

Fostul fundaș central va continua munca începută de Florin Bratu, aceea de a crea o selecționată U21 pentru Campionatul European, unde România e calificată din postura de țară gazdă.

„Va fi o muncă dificilă, chiar dacă inițial ne gândim că un turneu final e peste un an, acțiunile pe care le vom avea până în perioada respectivă vor fi puține. E o repsonsabilitate foarte mare pentru mine. În momentul în care antrenezi una dintre echipele naționale, consider că reprezinți o națiune”, a declarat Săndoi.

Daniel Pancu este noul selecţioner al reprezentativei de fotbal Under 20 a României, el fiind prezentat oficial în funcţie în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la sediul Federaţiei Române de fotbal.



Tehnicianul, care îl înlocuieşte pe Bogdan Lobonţ, a declarat că noua postură îl onorează având în vedere că a îmbrăcat ca jucător tricoul echipei naţionale la juniori, tineret şi seniori.



„Mulţumesc celor din federaţie că s-au gândit la mine, sper să nu le înşel aşteptările şi încrederea. E o zi de mare bucurie, o postură care mă onorează şi mă responsabilizează. Trăind emoţiile în tricoul echipei naţionale la juniori, tineret şi seniori, a venit acum ziua să antrenez o selecţionată a României. Este un lot intermediar, un lot formator, practic sunt al treilea antrenor. Primul şef ca să spun aşa pentru mine este Emil Săndoi de la U21, iar apoi voi colabora şi cu antrenorul de la U19 care are jocuri oficiale. Eu voi fi nevoit să mă descurc, să antrenez jucătorii, să le transmit acea stare care cred că uneori lipseşte, mă refer la responsabilitatea de a purta tricoul echipei naţionale. Îmi doresc ca la sfârşitul acestui mandat să promovez cât mai mulţi jucători la naţionala U21”, a afirmat el.



„Am stat mult timp pe bară, să spun aşa, dar e vina mea pentru că am avut câteva oferte după despărţirea de Poli Iaşi, însă le-am refuzat, fiind la început de carieră. Am învăţat multe în perioada în care am stat acasă, am avut posibilitatea să fac ceea ce fac şi în postura de selecţioner, adică multă muncă analitică. Toţi antrenorii vor să antreneze zi de zi, mai ales când e vorba despre jucători tineri. Aşa că suferi ca selecţioner din punctul ăsta de vedere. Dar voi merge la cluburi şi academii, voi ţine legătura cu antrenorii, iar selecţia o voi face şi din ce îmi vor spune ei despre jucători”, a adăugat Daniel Pancu.



Reprezentativa U20 a României a rămas fără selecţioner la data de 7 iulie 2022, când Federaţia Română de Fotbal a anunţat încheierea contractului cu Bogdan Lobonţ. Fostul portar, primul antrenor al nou înfiinţatei selecţionate Under 20, a strâns pe banca acesteia 8 meciuri de pregătire, având un bilanţ de 3 victorii şi 5 înfrângeri.



Daniel Pancu, retras din activitatea de fotbalist la finalul sezonului 2017-2018, şi-a început cariera de antrenor la FC Rapid, echipă pe care a condus-o în perioada octombrie 2018 – martie 2020. A doua sa experienţă ca antrenor principal a fost la CSM Poli Iaşi în perioada august 2020 – ianuarie 2021. Din luna martie a acestui an, el ocupa funcţia de antrenor coordonator al academiei clubului de fotbal FC Voluntari.



De asemenea, Pancu a activat după retragere şi ca preşedinte al FC Rapid pentru mai puţin de două luni în perioada iunie – august 2020.

