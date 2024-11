„Mă simt ca acasă”. Marius Marin, gol decisiv în victoria lui Pisa cu Cremonese

Internaționalul român Marius Marin a marcat primul său gol din acest sezon pentru Pisa în victoria împotriva celor de la Cremonese, scor 3-1, contribuind semnificativ la succesul echipei sale.

Marius Marin, mijlocașul de 26 de ani al celor de la Pisa și jucător de bază al formației antrenate de Filippo Inzaghi, a reușit să marcheze primul său gol din această stagiune în partida disputată împotriva echipei Cremonese. Meciul, care a contat pentru etapa a 12-a din Serie B, s-a încheiat cu victoria categorică a celor de la Pisa, scor 3-1, consolidând astfel poziția de lider a echipei.

Marin, omul meciului în confruntarea cu Cremonese

În minutul 26 al partidei, Marius Marin a deschis scorul pentru Pisa, oferindu-le fanilor motive de bucurie. Cremonese a reușit să egaleze rapid, însă echipa lui Inzaghi și-a recăpătat rapid ritmul de joc și a preluat conducerea cu alte două goluri semnate de Piccinini și Tramore. Presa italiană l-a declarat pe Marin omul meciului, subliniind importanța prezenței sale în mijlocul terenului și contribuția decisivă la victoria echipei.

Cota de piață a lui Marius Marin este de 2 milioane de euro, conform transfermarkt.com, un semn al valorii pe care o aduce atât pe teren, cât și în vestiar. În prezent, Marin are 221 de meciuri jucate pentru Pisa, un număr care atestă loialitatea și importanța sa în cadrul clubului.

Declarațiile lui Marius Marin după meci

La finalul partidei, Marius Marin a vorbit despre bucuria de a marca și despre legătura sa cu echipa și orașul. Totuși, jucătorul a evitat să discute despre viitorul său contractual, fiind conștient de speculațiile legate de faptul că în iarnă ar putea semna cu orice alt club, dată fiind apropiata expirare a contractului său.

„Important este că am câștigat. M-am simțit foarte bine să sărbătoresc alături de galerie. Suntem foarte fericiți. Veneam după două remize, însă partida cu Catanzaro am fi meritat să o câștigăm. Azi am arătat ca o echipă matură. Mă simt ca acasă la Pisa, știu toate străzile din oraș. Aici am crescut ca fotbalist și ca om. Sunt recunoscător orașului, clubului și suporterilor. Nu vă voi răspunde la întrebarea despre contract. Trebuie să discutați cu clubul. Nu ar fi corect ca eu să fiu cel care vorbește despre asta într-un interviu. Important este că echipa merge bine în această perioadă,” a declarat mijlocașul.

Cu această victorie, Pisa își menține poziția de lider în Serie B, acumulând 27 de puncte după primele 12 etape. Următoarele poziții sunt ocupate de Sassuolo și Spezia, cu 25 și, respectiv, 24 de puncte. La finalul sezonului, primele două echipe vor promova direct în Serie A.