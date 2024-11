Liviu Ciobotariu, dezamăgit după înfrângerea cu Rapid! „Am făcut multe greșeli, trebuie să ne schimbăm atitudinea”

Antrenorul FC Botoșani, Liviu Ciobotariu, critică dur evoluția echipei sale după eșecul cu Rapid în Cupa României, scor 0-2, și cere o schimbare de atitudine.

FC Botoșani a suferit o înfrângere dezamăgitoare pe teren propriu în meciul din Cupa României contra Rapidului, scor 0-2, o revanșă pentru giuleșteni după ce au pierdut în fața echipei lui Liviu Ciobotariu în campionat. Antrenorul moldovenilor a declarat că se aștepta la o confruntare dificilă, dar și la un nivel mai ridicat de joc din partea echipei sale, exprimându-și nemulțumirea față de greșelile comise de jucători în apărare și lipsa de agresivitate la mijlocul terenului.

Liviu Ciobotariu: „Mă așteptam la mai mult de la elevii mei”

După meci, Liviu Ciobotariu a recunoscut că Rapidul a dominat, dar a criticat prestația jucătorilor săi, care nu au reușit să creeze ocazii și să fie suficient de agresivi. Antrenorul consideră că diferența de valoare dintre loturi nu justifică atitudinea echipei sale și că sunt necesare schimbări pentru îmbunătățirea rezultatelor.

„Nu ne-am ridicat la nivelul celor de la Rapid, chiar dacă trebuie să recunoaștem că există o diferență de valoare între loturi. Asta nu scuză că astăzi am pierdut. Nu am avut realizări. Pe faza de atac nu ne-am creat multe ocazii. Rapid e o echipă foarte bună, dar mă așteptam la mai mult de la elevii mei. Am făcut mai multe greșeli în defensivă pe care le puteam evita. Una peste alta, sunt nemulțumit de jocul echipei mele și trebuie să facem o analiză corectă, cum o facem după fiecare meci și să vedem unde am greșit. Pentru că au fost foarte multe greșeli. Felicit echipa Rapid. Știam că vor veni foarte motivați, pentru că acum trei săptămâni i-am învins cu 2-0. Era clar că vor revanșa. Nu am avut agresivitatea necesară, mai ales în linia de mijloc unde am lăsat adversarul să paseze, am stat departe,” a declarat Ciobotariu la Digi Sport.

Antrenorul a subliniat importanța unui rezultat pozitiv pentru moralul echipei, mai ales într-o perioadă în care se află pe ultima poziție a clasamentului. El a punctat necesitatea unei analize detaliate pentru a înțelege problemele echipei și a găsi soluții eficiente înainte de următorul meci.

„Trebuie să analizez foarte bine acest joc pentru că nu este ok. Jucam acasă, aveam nevoie de un rezultat pozitiv pentru moral și trebuie să ne adunăm gândurile, să ne prezentăm mult mai bine la următorul meci. În poziția în care suntem noi, toate meciurile sunt de șase puncte. Toate sunt vitale, când ești pe ultimul loc. Va trebui să ne schimbăm și atitudinea. Dacă vom continua așa, va fi foarte greu să supraviețuim. Să fim mai concentrați, mai lucizi, să ne demarcăm mai bine, ceea ce astăzi nu am făcut,” a concluzionat Liviu Ciobotariu.