Iordănescu, înainte de meciurile cu Kosovo și Elveția: „Am încredere că vom ieşi bine din această dublă extrem de grea”

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a prefațat, într-un interviu acordat FRF TV, duelurile primei reprezentative din luna iunie, din preliminariile EURO 2024.

Selecționerul a explicat că nu şi-a propus un număr de puncte în cele două partide, însă îşi doreşte ca la finalul lor România să fi făcut încă un pas spre calificarea la Campionatul European de anul viitor.

„Nu ne-am propus un număr de puncte în aceste două jocuri, ci la finalul acţiunii, când vom analiza, să putem trage concluzia că am mai făcut un pas către calificare. Cu siguranţă că punctele puse în joc în Kosovo vor conta destul de mult în economia finală a clasamentului. Însă am convingerea că indiferent de ce se întâmplă, în cazul unui rezultat negativ, niciuna dintre echipe nu se poate considera exclusă din lupta pentru calificare. Lupta este lungă şi merge înainte”, a spus tehnicianul.

Iordănescu este convins că naționala va ieși cu bine din „dubla” cu Kosovo și Elveția.

„Dacă jucătorii la care vom apela vor da tot ce au mai bun pe teren, am încredere că vom ieşi bine din această dublă extrem de grea (n.r. – meciurile cu Kosovo şi Elveţia din luna iunie). Nu pregătim însă jocurile la pachet, sunt două meciuri cu adversari diferiţi. Aşa că focusul total acum este pe cel de la Prishtina, cu Kosovo. Acolo trebuie să demonstrăm că merităm mai mult decât Kosovo să fim la EURO”, a spus Iordănescu.

Tehnicianul a subliniat că revenirile unor jucători ca Ianis Hagi, Valentin Mihăilă şi Florinel Coman vor aduce plus valoare pentru națională. „Ne bucurăm că am reuşit să îi recâştigăm pentru echipa naţională. Cred că fiecare dintre ei va veni cu maximă responsabilitate şi implicare. Eu aştept de la ei ce aştept de la fiecare jucător al echipei naţionale. Să aducă plus valoare şi energie pozitivă. Pentru că e nevoie să avem un grup unit, e nevoie de forţă. Sunt convins că toţi băieţii sunt conştienţi de provocarea care ne aşteaptă”, a menţionat selecţionerul.

Pentru un rezultat bun în deplasare cu Elveţia, Edward Iordănescu a menţionat că este nevoie de unul bun în primul meci, cel din Kosovo.

„La meciul cu Elveţia avem în primul rând nevoie de un rezultat bun în Kosovo. Pentru că un rezultat bun atrage un alt rezultat bun. Dacă în primul meci vom reuşi un rezultat bun şi vom arăta şi un joc consistent, cu siguranţă aceste lucruri ne vor da încredere şi pentru întâlnirea cu Elveţia. Elveţia este o forţă mondială, nu doar europeană, o echipă care participă la toate turneele finale, aşa că va fi o provocare pentru echipa tânără a României”, a precizat Iordănescu.

După două victorii în luna martie, în Andorra și cu Belarus, acasă, naționala României continuă în iunie parcursul în grupa de calificare la Campionatul European 2024 găzduit de Germania:

Vineri, 16 iunie, ora 21:45, stadion Fadil Vokrri (Pristina): KOSOVO – ROMÂNIA

Luni, 19 iunie, ora 21:45, Swissporarena (Lucerna): ELVEȚIA – ROMÂNIA

