Ianis Hagi, pasă de gol și cartonaș roșu la meciul 100 pentru Rangers!

Revenit pe teren după o lungă absență, Ianis Hagi a reușit să ofere un assist, dar a încheiat partida cu o eliminare în meciul cu St. Johnstone.

Ianis Hagi a bifat meciul cu numărul 100 pentru Rangers într-un mod memorabil, dar nu lipsit de controverse. Fotbalistul român, revenit recent în lotul echipei după o absență prelungită și evoluții la echipa secundă, a intrat pe teren în repriza a doua a partidei împotriva lui St. Johnstone. În minutul 58, Hagi a oferit o pasă decisivă către cehul Cerny, care a înscris al doilea gol al echipei sale, contribuind la avantajul lui Rangers.

Performanță și ghinion pentru Ianis Hagi

Cu toate acestea, bucuria lui Ianis Hagi a fost umbrită de o eliminare în minutul 80, când a primit cartonașul roșu pentru o intervenție întârziată asupra lui Kimpioka. Faultul comis de Hagi a fost considerat periculos, având contact cu tibia adversarului, iar arbitrul nu a ezitat să-l trimită pe român la vestiare. Aceasta este prima eliminare din cariera sa profesionistă, iar Hagi riscă acum o suspendare de două etape.

Meciul cu St. Johnstone a marcat prima apariție a lui Ianis Hagi în campionatul Scoției după o pauză de aproape un an și jumătate. Ultimul său meci fusese disputat pe 27 mai 2023, când Rangers a învins cu 3-0 pe St. Mirren. În această perioadă, Hagi a fost trimis să joace la echipa a doua a clubului, iar întoarcerea în lotul echipei mari a venit după ce a acceptat o ajustare contractuală și a avut evoluții bune la echipa secundă.

Antrenorul Philippe Clement îi ia apărarea

După eliminare, antrenorul lui Rangers, Philippe Clement, a oferit un comentariu echilibrat în ceea ce privește situația lui Ianis Hagi. Tehnicianul belgian a explicat că a revăzut faza și a recunoscut că faultul comis de Hagi a fost unul clar, dar nu a avut o intensitate mare. Clement a subliniat faptul că românul nu a avut intenția de a face o intrare periculoasă, ci doar a fost „ghinionist”, fiind obosit în acel moment al partidei.

„Am avut o îndoială în legătură cu cartonașul roșu, mi s-a părut că faultul nu are prea multă intensitate. Am revăzut însă imaginile și mi se pare fault clar. Nu există intensitate, este doar o intrare stângace a unui jucător obosit în acel moment al partidei. A fost ghinionist. Ianis nu a avut nicio intenție să intre în acest fel. A fost ghinion, dar este un cartonaș roșu clar, așa că nu am nimic de spus despre asta”, a declarat Clement.

Antrenorul a adăugat că nu este dezamăgit de evoluția lui Hagi, subliniind că românul abia revenise la antrenamentele echipei și că nu se așteaptă la o suspendare lungă, având în vedere lipsa de intensitate a faultului.