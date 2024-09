Hagi a inaugurat un hotel de 8 milioane de euro pentru Academia sa.

Gheorghe Hagi traversează un început de sezon sub așteptări cu Farul Constanța, însă continuă să investească în viitorul fotbalului românesc. În ciuda dificultăților de pe teren, Hagi rămâne optimist, fiind convins că rezultatele vor veni.

Fostul mare internațional a prezentat cea mai recentă investiție a sa. La Ovidiu, a fost inaugurat un nou hotel destinat echipelelor Academiei Hagi, o investiție de 8 milioane de euro. Clădirea de patru etaje oferă condiții de top pentru sportivii Academiei, având toate facilitățile necesare pentru a asigura cele mai bune condiții de pregătire.

La evenimentul de inaugurare au fost prezente personalități de marcă din sportul constănțean, inclusiv Simona Halep. Imagini de la inaugurare sunt disponibile mai jos.

Declarațiile lui Gică Hagi

„Mă gândeam la început că voi ajunge departe. Ce am gândit s-a împlinit, dar e loc și de mai bine. Astăzi am inaugurat clădirea și o bază sportiva ce aparțin clubului Farul, un club cu infrastructura bună și copii mulți. Am avut plăcerea de a întoarce fotbalului ce mi-a dat. Și pe mine m-au ajutat alții. Investiția cea mai bună e în copii. Cred că am făcut o treabă excelentă. Nu contează câți bani s-au investit, important e că s-a făcut un lucru de calitate. Academia noastră a dat jucători la cel mai înalt nivel, muncim pentru România.

Noi ne-am atins toate obiectivele, a câștigat și Farul campionatul, Constanța era singurul oraș portuar ce nu câștigase campionatul. Sper să mai am energie să sprijin în continuare, așa cum am fost sprijinit și eu. Primul lucru pe care trebuie să îl faci, când vrei să devii cel mai bun, este să asiguri condiții de calitate.

Sper ca generațiile următoare să dispute o finală de Campionat european sau Mondial, cum noi nu am reușit. Pentru mine au fost un exemplu Ajax și Olanda, pe care mi-am creat viziunea, iar apoi am ajuns la Real Madrid și Barcelona, cluburi care m-au făcut să conștientizez că pot deveni cel mai bun. Sunt înnebunit să progresez în fiecare zi. Farul trebuie să devină un club european. De aceea aștept noi acționari la club. Mulțumesc Farul că m-a ajutat când am fost mic, restul pentru mine a fost plăcere! I-am învățat pe copii să nu aibă niciun complex de inferioritate”, a spus Hagi, la inaugurarea corpului de 4 etaje.