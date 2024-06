GALERIE FOTO. Un jucător de la Aston Villa i-a cerut nuduri Alexiei

Alexia Grace, modelul catalogat drept „cea mai sexy fană a lui Aston Villa” susține că a fost contactată în privat de unul dintre jucătorii grupării din Birmingham după ce a promis un premiu „apetisant” dacă echipa favorită va termina în primele patru în Premier League.

Formația pregătită de Unai Emery a încheiat sezonul pe locul patru în Anglia, ceea ce înseamnă că va evolua în Liga Campionilor pentru prima dată din 1983.

Fană înfocată a echipei din Birmingham, Alexia Grace a promis că le va trimite jucătorilor „nuduri gratuite” pentru această performanță. Iar unii dintre ei se pare că au luat foarte în serios „prima” oferită de aceasta. Bruneta susține că unul dintre eroii ei a contactat-o. „Un jucător de la Aston Villa mi-a trimis un DM (n.r. – mesaj privat) după ce am promis că voi arăta echipei cea mai bună priveliște din Birmingham”, a declarat Alexia pentru un tabloid din Anglia.

Anterior, tânăra în vârstă de 25 de ani, care câștigă bani ca model pe OnlyFans, spusese într-un videoclip: „Chiar nu-mi vine să cred că am terminat pe locul patru. Este o nebunie și chiar nu mă așteptam la asta. Emery este un geniu absolut. Băieții noștri s-au descurcat absolut incredibil, mai ales cu toate accidentările pe care le avem. Știu că am spus că dacă am fi fost pe primul loc aș fi postat nuduri pe Twitter. Nu am terminat pe primul loc, dar având în vedere că ne-am descurcat atât de bine, aș vrea să le spun tuturor fotbaliștilor care joacă pentru Aston Villa să îmi trimită un mesaj și va primi un nud gratuit. Vă iubesc, băieți… și pe Emery”.

Alexia nu duce lipsă de atenție în mediul online, unde are sute de mii de adepți. Pe X (fostul Twitter), bruneta are 200.000 de urmăritori, în timp ce pe Instagram se mândrește cu 378.000 de fani.

Originară din East Midlands, Alexia Grace este o fostă însoțitoare de bord care a renunțat la slujba de stewardesă pentru a crea conținut pe OnlyFans. Conform propriilor spuse, sexy-suporterița lui Aston Villa câștigă acum până la 30.000 de lire sterline pe lună. „Eram îngrijorată de ceea ce vor crede ceilalți, dar treci repede peste asta. Multă lume crede că sunt bani ușor de câștigat, dar nu este așa, trebuie să investești mult timp. (..) Anul trecut am petrecut șase luni în Dubai și anul acesta am călătorit două luni prin Mexic, așa că îmi place libertatea de a lucra unde vreau”, mărturisea aceasta în 2023.

