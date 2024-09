Fostul dinamovist Mihai Popescu a avut prima conferință la FCSB! Ce a declarat

Mihai Popescu, la prima conferință după semnarea cu FCSB.

Mihai Popescu, fundașul central în vârstă de 31 de ani, proaspăt transferat de la Farul, a susținut prima sa conferință de presă în calitate de jucător al echipei FCSB.

În iulie 2018, Mihai Popescu marca un gol crucial pentru Dinamo în partida de la Arena Națională, unde echipa sa remiza cu FCSB, 3-3. La acel meci, Popescu a reușit să egaleze în prelungirile întâlnirii, salvând echipa de la înfrângere. Acum, după șase ani, Popescu se alătură echipei FCSB, marele rival al dinamoviștilor.

Într-un interviu acordat GSP.ro, Popescu și-a exprimat admirația pentru Dinamo, echipa pentru care a visat să joace și să marcheze împotriva Stelei. „Eu sunt «câine roșu» de mic, din Câmpulung Muscel, și în anii 2000, când mă uitam la Dănciulescu, la Niculescu, la Bratone că dădeau goluri Stelei, visam: să ajung să joc în Liga 1 pentru Dinamo să joc în derby și să dau și eu un gol contra Stelei,” a spus el.

Mihai Popescu: „Este un moment de vârf al carierei mele”

Despre noul său capitol la FCSB, Popescu a declarat: „A fost o veste surprinzătoare că sunt dorit de FCSB. Știam ceva din vară, dar auzisem că s-au încheiat negocierile și transferul nu se va face. Îmi luasem gândul în mare parte. După ultimul meci, am vorbit puțin cu Mister (Gică Hagi), i-am spus că cei de aici sunt interesați de mine. Apoi, am mers la discuții. Am spus că îmi doresc să vin aici și transferul s-a făcut. Ne-am înțeles foarte rapid. Sunt aici și gata de treabă. E un pas înainte în cariera mea, cu siguranță. Este un club foarte important din România, se bate an de an la titlu, anul trecut a și câștigat campionatul. Anul ăsta reprezentăm țara în Europa. Eu zic că este un moment de vârf al carierei mele. Mă bucur că sunt aici și sper să mă ridic la nivelul echipei.”

Popescu a adăugat: „Anul trecut am evoluat cu Farul în play-off-ul de Conference League. Acum este cu atât mai bine că suntem în Europa League, datorită băieților. S-au bătut pentru lucrul ăsta. Mă bucur să fac parte din acest lot și sper să reușim lucruri importante. Sunt bucuros că am ajuns la nivelul ăsta, să am campionatul și Supercupa în palmares. Îmi lipsește Cupa, sper să o câștigăm anul ăsta. Suntem jucători profesioniști. Am fost, într-adevăr, la Dinamo, la rivala noastră de acum. Până la urmă, așa te duce viața. Am ales să vin aici cu sufletul deschis. Sper să mă primească bine. O să demonstrez că merit să fiu aici. Le transmit să fie alături de noi, așa cum au făcut-o până acum. Ne vom bucura mult de acum încolo.”