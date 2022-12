După plecarea lui Cristiano Ronaldo, ce atacanți ar trebui să aducă Manchester United?

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului. Portughezul este considerat de mulți chiar cel mai mare fotbalist din istorie. Tocmai de aceea, plecarea sa de la Manchester United, chiar dacă nu avea un sezon memorabil, va fi simțită de fostul său club, Manchester United.

Echipa de pe Old Trafford trebuie neapărat să aducă un atacant în fereastra de transferuri din ianuarie în aceste condiții. Practic, singurul atacant cu adevărat din lotul echipei în acest moment este Anthony Martial. Sigur că Rashford sau Garnacho au mai jucat pe acel post, dar niciunul dintre ei nu se simte confortabil acolo.

Dacă vrei să pui la pariuri sportive, ai face bine să știi cum va arăta United în a doua jumătate a sezonului și asta va depinde foarte mult de ce atacanți vor reuși diavolii să aducă. Ideal ar veni doi jucători, dar unul este esențial.

Care sunt, așadar, variantele în aceste condiții? Trebuie menționat aici că aducerea unui jucător în perioada de transferuri din iarnă, chiar în mijlocul sezonului, este mult mai dificilă decât o achiziție în vară pentru că cluburile nu vor să se despartă de cei mai importanți jucători chiar în mijlocul sezonului.

Iată care sunt principalele opțiuni

Christopher Nkunku

Toată presa din lume îl dă pe Nkunku ca și tranferat la Chelsea, însă Manchester United tocmai s-a eliberat de un salariu astronomic și are bani de cheltuit. Poate că nu ar fi cea mai rea idee din lume să încerc un transfer pe ultima sută de metri și să îl sufle pe Nkunku celor de la Chelsea. Francezul joacă excelent pentru RB Leipzig în Bundesliga și ar fi o achiziție extrem de importantă, cel mai probabil un jucător care ar fi titular meci de meci.

Jonathan David

Canadianul este unul dintre numele cele mai căutate în lumea fotbalului și nu este de mirare. David impresionează deja de câteva sezoane în Ligue 1 și asta nu a făcut decât să îi crească cota printre marile cluburi ale lumii. Tocmai de aceea, Manchester United este printre cluburile interesate de serviciile sale. David are o viteză extraordinară și este capabil să se demarce astfel încât toți fundașii să fie confuzi cu privire la ce s-a întâmplat. Drept urmare, ar fi o variantă excelentă pentru Premier League, în campionatul Angliei fiind un ritm foarte greu de gestionat din cauza vitezei extraordinare cu care se joacă de obicei. David s-ar potrivi ca o mănușă.

Tammy Abraham

Poate că cea mai accesibilă variantă dintre toate este Tammy Abraham. Vârful englez al celor de la AS Roma nu are parte de cel mai reușit sezon, însă stagiunile de până acum demonstrează că este un atacant de valoare. Mai mult decât atât, Abraham a demonstrat deja că are experiență în a fi eficient în Premier League iar asta îl va ajuta enorm. Ar veni și ieftin cel mai probabil, ceea ce ar reprezenta un alt mare plus pentru familia Glazer, cei care conduc Manchester United.

Iată așadar care sunt variantele pentru Manchester United în această iarnă.

sursa foto: unsplash.com