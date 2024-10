Dinamo – FCSB, 40.000 de bilete vândute pentru meciul din acest weekend!

Dinamo București a anunțat vânzarea a peste 40.000 de bilete pentru „Eternul Derby” împotriva FCSB, programat duminică, 20 octombrie, pe Arena Națională, un meci așteptat cu mare interes de către fanii ambelor echipe.

Entuziasmul fanilor pentru acest derby tradițional a fost evident, Dinamo reușind să vândă până acum 37.000 de bilete pentru suporterii săi, conform anunțului oficial al clubului. La acest număr se adaugă 8.000 de bilete alocate fanilor echipei FCSB, ceea ce aduce totalul la peste 40.000 de bilete vândute. Aceste cifre subliniază intensitatea rivalității dintre cele două cluburi și interesul enorm al suporterilor pentru acest meci.

Cererea mare de bilete pentru meciul de duminică

Recent, în contextul cererii crescute de bilete, Dinamo a anunțat și deschiderea inelului 3 de pe Arena Națională, ceea ce va permite mai multor fani să asiste la meci. De asemenea, FCSB a pus în vânzare biletele primite pentru Peluza Sud a Arenei Naționale, asigurând astfel o atmosferă electrizantă pentru duelul de duminică.

Meciul este programat să înceapă la ora 21:00 și va putea fi urmărit în direct pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Florentin Petre, fost jucător emblematic al lui Dinamo, a împărtășit recent amintiri valoroase legate de derby. „În 2000, când i-am bătut în Ștefan cel Mare cu 3-2 și am câștigat campionatul. Când s-a terminat meciul, am închis ochii și am revăzut toți acei ani din copilărie… și am simțit o descătușare imensă”, a declarat Petre, rememorând atmosfera specială din acele vremuri.