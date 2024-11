Decizie neașteptată! Tony da Silva a refuzat oferta lui Ruben Amorim de a se alătura staff-ului Manchester United!

Fostul antrenor al echipei Poli Iași, Tony da Silva, a explicat de ce nu a acceptat să se alăture lui Ruben Amorim la Manchester United, subliniind că nu s-a văzut în rolul propus.

Ruben Amorim a semnat recent cu Manchester United pentru a prelua funcția de antrenor principal, după demiterea lui Erik Ten Hag. În contextul acestei mutări, Amorim i-a oferit lui Tony da Silva oportunitatea de a se alătura staff-ului său, însă acesta a refuzat propunerea, explicând motivele din spatele deciziei sale. Tony da Silva, care este liber de contract din septembrie, a avut o discuție cu Amorim, având o relație de prietenie strânsă cu acesta, dar a simțit că rolul oferit nu se potrivea cu aspirațiile și viziunea sa profesională.

Tony da Silva: „Manchester United este de vis, dar…”

În declarațiile sale, Tony da Silva a recunoscut importanța și prestigiul clubului Manchester United, dar a subliniat că nu ar fi fost confortabil în noul rol propus. „Ruben este un prieten foarte apropiat, ne știm de foarte mult timp deja. Este o persoană de o calitate umană care nu mai există în lume. Este o persoană devotată și are un suflet foarte bun. Este foarte loial, însă, din păcate, în lume s-au pierdut aceste valori. Mă bucur că a rămas cu picioarele pe pământ. A fost o posibilitate (n.r. – să meargă la United), el are colaboratorii lui, are și o mână dreaptă cu care a lucrat timp de 4 ani la Sporting Lisabona. Eu sunt apropiat de Ruben Amorim și într-adevăr a fost o discuție, dacă eram interesat să mă duc cu staff-ul lui la Manchester United. Doar că era un rol în care eu nu mă vedeam. E un rol în care nu m-aș fi simțit bine. Am fost secund la naționala Camerunului cu Toni Conceicao și eu vreau să merg pe drumul meu. Manchester United este de vis, dar rolul pe care mi l-au oferit nu era un rol în care m-aș fi simțit bine. Mai bine rămânem prieteni, i-am mulțumit că s-a gândit la mine, dar mergem pe drumuri separate,” a declarat Tony da Silva, conform fanatik.ro.

Bem-vindo ao Manchester United, Ruben Amorim 🇵🇹🤝🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2024

Ruben Amorim, noul antrenor al lui Manchester United, a semnat un contract valabil până în vara anului 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Amorim va prelua oficial conducerea echipei pe 11 noiembrie, la începutul următoarei pauze internaționale, iar până atunci, Ruud van Nistelrooy va rămâne pe banca tehnică în calitate de antrenor interimar. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Manchester United a plătit suma de 11 milioane de euro celor de la Sporting Lisabona pentru a-l aduce pe Amorim.