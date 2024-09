Debut amânat! N’Jie și Boupendza vor juca primul meci pentru Rapid abia în octombrie

Fanii Rapidului vor trebui să aștepte până în luna octombrie pentru a-i vedea la lucru pe noile vedete ale echipei, Clinton N’Jie și Aaron Boupendza.

Potrivit Golazo.ro, Clinton N’Jie și Aaron Boupendza, atacanții de top aduși în această vară de Rapid București, nu vor putea debuta în Liga 1 înainte de pauza competițională din luna octombrie, cauzată de meciurile echipelor naționale din Liga Națiunilor. Este foarte puțin probabil ca aceștia să poată fi folosiți de Marius Șumudică înaintea pauzei competiționale destinate echipelor naționale.

Obstacole birocratice și pregătirea fizică amână debutul

Problemele birocratice sunt principala cauză a întârzierii. În cazul lui Boupendza, situația este complicată din cauza lipsei reprezentării diplomatice a României în Gabon, ceea ce face ca procesul de înregistrare să fie mai lent. În același timp, Clinton N’Jie, fostul internațional camerunez, se confruntă cu o formă fizică sub așteptări și are nevoie de timp suplimentar pentru a ajunge la o condiție optimă de joc. Totodată, Clinton N’Jie ar avea și câteva kilograme în plus și mai are oricum nevoie de timp pentru a fi apt de joc.

Până atunci, cei doi fotbaliști se antrenează intens în sala de forță pentru a fi pregătiți pentru debutul lor la Rapid, care este așteptat cu entuziasm de suporteri. În ultimele săptămâni, aceștia au urmărit din tribună evoluțiile echipei, inclusiv înfrângerea cu U Cluj (0-2).

Pe lângă N’Jie și Boupendza, Rapidul a adus și alte nume importante în această vară, printre care Tobias Christensen, Cristi Manea și Benjamin Siegrist.