Dan Petrescu recunoaște că a greșit: „Mi-am cerut scuze faţă de Hagi”

Dan Petrescu recunoaște că a greşit la finalul meciului pierdut cu de CFR Cluj cu Farul Constanţa, când a reproşat adversarilor că au jucat pentru contracandidata la locul 3, Universitatea Craiova. „Bursucul” spune că i-a cerut scuze prietenului său Gheorghe Hagi.

„După meci n-am vorbit pentru că m-am simţit rău. Chiar mi-a fost rău, am avut tensiune mare, şi mi-am dat seama că eu îmi fac rău singur. Sănătatea mea până la urmă e mai importantă. E clar însă că am greşit, mi-am cerut scuze faţă de Hagi şi Iaşko (n.r. – directorul sportiv al echipei Farul, Zoltan Iaşko). I-am sunat personal. E clar că nu trebuia să fac ce am făcut. Am şi circumstanţe, sunt 60 şi ceva de meciuri, nu am primit vreo opt penalty-uri, dar împotriva noastră se dau pe bandă rulantă… deci sunt foarte multe care s-au adunat. Dar nu aveam voie să fac asta. Cer scuze nu numai lui Hagi şi celorlalţi de la Farul, ci tuturor celor care m-au văzut acolo în starea în care eram. Cel mai supărat am fost când mama mi-a zis: ‘Ce faci, mamă, vrei să mori pe teren?’. Săraca, la 80 şi ceva de ani stă să mă vadă pe mine cum îmi dau viaţa pe teren. Asta a fost o greşeală de-a mea. În primul rând trebuie să mă gândesc la sănătatea mea. Dar aşa sunt eu, când pierd uneori îmi pierd controlul. Şi două-trei zile după meci nu-mi place să vorbesc. Regret însă tot ce am făcut”, a spus Petrescu.

„Am vorbit de trei ori până azi cu Gică. Eu am mai spus, când eram jucători, eu cu Hagi şi Popescu ne înjuram şi ne certam mereu. Nu ne vorbeam poate o zi sau două, după care ne reveneam, pentru că suntem învingători, aşa am fost crescuţi. Şi acum la fel, m-am certat puţin cu el şi gata, se strică o prietenie de-o viaţă cu un meci? Asta e realitatea, aşa am fost noi şi vom fi mereu”, a adăugat el.

La finalul partidei dintre CFR Cluj și Farul Constanța, pierdut de ardeleni cu 1-2, Dan Petrescu a avut o criză de nervi, reproşându-le constănțenilor că au jucat pentru a o ajuta pe Universitatea Craiova, contracandidată la locul 3, care însă a pierdut la rândul ei în ultima etapă cu Sepsi OSK (scor 0-1).

