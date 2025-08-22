FCSB a terminat la egalitate cu echipa scoțiană Aberdeen FC, 2-2 (1-0), joi seara, pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal.

Campioana României a condus cu 2-0, dar a fost egalată pe final, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Daniel Bîrligea (32) și Darius Olaru (46) au marcat pentru FCSB, dar scoțienii au revenit în ultima jumătate de oră, prin golurile a doup rezerve, Dante Polvara (61), Ester Sokler (90).

Aberdeen a avut inițiativa în prima repriză, dar nu a reușit să își creeze ocazii mari de gol.

FCSB a înscris prin Bîrligea, lansat perfect de Miculescu (32).

Meciul a devenit mult mai greu pentru FCSB din min. 39, când Cisotti a văzut cartonaș roșu pentru un fault din spate la la Milanovic.

Aberdeen a avut o ocazie notabilă în finalul primei reprize (45+3), când Palaversa a șutat la colțul scurt, dar Târnovanu a apărat.

FCSB a început în forță repriza secundă, Bîrligea a recuperat o minge și a centrat la bara a doua, de unde Olaru, intrat la pauză, a majorat diferența după numai 55 de secunde.

Miculescu a reluat din voleu (51), dar portarul Mitov a respins.

Scoțienii au pus presiune din ce în ce mai mare pe careul echipei bucureștene, dar Târnovanu (52) a apărat lovitura de cap a lui Aouchiche de la 7 metri. Aberdeen a redus din diferență prin Polvara (61), cu un șut din întoarcere, după ce a scăpat de Miculescu.

Slovenul Sokler a ratat de trei ori (65, 73, 89) din careu, șutul lui Keskinen (86) a fost blocat de Popescu, iar gazdele au reușit egalarea în min. 90, când Soklar a reluat imparabil mingea centrată din corner de croatul Palaversa.

Aberdeen putea chiar obține victoria, dar Târnovanu (90+4) a respins mingea trimisă de Polvara cu capul din câțiva metri.

FCSB nu a putut conta pe Alibec (accidentat) și nici pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan, care nu au primit viză pentru Marea Britanie.

Manșa secundă va avea loc la București, pe 28 august, pe Arena Națională (21:30).

Aberdeen FC – FCSB 2-2 (0-1)

Au marcat: Dante Polvara (61), Ester Sokler (90), respectiv Daniel Bîrligea (32), Darius Olaru (46).

Aberdeen, Pittodrie Stadium

Conference League – play-off (prima manșă)

Au evoluat echipele:

Aberdeen FC: 1. Dimităr Mitov – 28. Alexander Jensen, 26. Alfie Dorrington (5. Mats Knoester, 46), 22. Jack Milne, 21. Gavin Molloy (4. Graeme Shinnie, 59) – 18. Ante Palaversa, 6. Sivert Heltne Nilsen (căpitan; 10. Leighton Clarkson, 46) – 11. Nicolas Milanovic (8. Dante Polvara, 59), 7. Adil Aouchiche, 81. Topi Keskinen – 9. Kusini Yengi (19. Ester Sokler, 46). Antrenor: Jimmy Thelin.

Rezerve neutilizate: 13. Nicholas Suman, 41. Rodrigo Vitols – 2. Nicky Devlin, 14. Kenan Bilalovic, 17. Fletcher Boyd, 38. Dylan Lobban.

FCSB: 32. Ștefan Târnovanu – 2. Valentin Crețu (12. David Kiki, 46), 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea – 21. Vlad Chiricheș (18. Malcom Edjouma, 46), 8. Adrian Șut (căpitan; 16. Mihai Lixandru, 72) – 11. David Miculescu, 10. Florin Tănase (27. Darius Olaru, 46), 31. Juri Cisotti – 9. Daniel Bîrligea (20. Dennis Politic, 90+2). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 38. Lukas Zima – 37. Octavian Popescu

Arbitru: Serdar Gozubuyuk; arbitri asistenți: Erwin Zeinstra, Patrick Inia; al patrulea oficial: Joey Kooij (toți în Olanda)

Arbitru video: Pol van Boekel; arbitru asistent video: Robin Hensgens (ambii din Olanda)

Observator UEFA pentru arbitri: Martin Hansson (Suedia); Delegat UEFA: Thomas Grimm (Elveția)

Cartonașe galbene: Tănase (12), Milanovic (22), Crețu (39), Palaversa (75), Sokler (79), Charalambous (84), Milne (86).

Cartonaș roșu: Cisotti (39).



Istanbul Bașakșehir-Universitatea Craiova 1-2



Universitatea Craiova a învins echipa turcă Istanbul Bașakșehir cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Bașakșehir Fatih Terim din Istanbul, în prima manșă a play-offului Conference League la fotbal.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a obținut o victorie surprinzătoare, în fața unui adversar valoros, prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău (45+2) și Carlos Mora (61), în timp ce pentru gazde a punctat Festy Ebosele (87).

Universitatea a făcut o primă repriză solidă, în care gazdele nu și-au creat nicio ocazie clară de gol.

Bancu (6) a trimis un șut periculos, însă mingea a ocolit colțul lung.

În finalul primei reprize, un șut deviat al lui Al Hamlawi, a fost trimis în poartă dă Cicâldău (45+2), apărut bine la finalizare.

În debutul reprize secunde, portarul Isenko a ieșit neinspirat la corner, însă Crespo a reluat în plasa laterală.

Turcii au fost tot mai ofensivi, iar Da Costa (53) a reluat cu capul, însă Isenko a fost la post, iar apoi Brnic (56) a șutat puțin peste poartă din careu.

Baiaram (60) a șutat slab din poziție bună, dar portarul a reținut. Un minut mai târziu, Universitatea și-a dublat avantajul, prin Mora, cu un șut la colțul scurt, după ce a fost lansat de Romanciuk (61), cu un aut executat rapid.

Băluță (65) a avut șansa de a marcat de la distanță, dar Șengezer a respins.

Isenko (69) a fost la datorie și a respins șutul lui Bulut de la distanță.

Bancu (80) a șutat în plasa laterală, iar Șengezer (82) a apărat șutul lui Teles.

În min. 87, Ebosele a trimis o centrare din apropierea liniei de fund, iar Isenko a fost prins pe picior greșit și a deviat mingea în poartă.

Bașakșehir a forțat egalarea, dar la ultima ocazie (90+1), Da Costa a trimis cu capul puțin peste poartă.

Manșa secundă va avea loc pe Stadionul ”Ion Oblemenco”, în data de 28 august (20:30), când Universitatea are șansa de a scrie istorie, cu prima sa calificare în grupele unei competiții europene.

Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2 (0-1)

Au marcat: Festy Ebosele (87), respectiv Alexandru Cicâldău (45+2), Carlos Mora (61).

Istanbul, Stadion Bașakșehir Fatih Terim

Conference League – play-off (prima manșă)

Au evoluat echipele:



Istanbul Bașakșehir: 16. Muhammed Șengezer – 6. Onur Bulut (36. Festy Ebosele, 83), 5. Leo Duarte (căpitan; 3. Jerome Opoku, 45), 27. Ousseynou Ba, 21. Christopher Operi – 2. Berat Ozdemir – 23. Deniz Turuc (11. Abosbek Faizulaev, 77), 13. Miguel Crespo (20. Umut Guneș, 83), 17. Omer Beyaz (77. Ivan Brnic, 46), 14. Eldor Șomurodov – 10. Nuno Da Costa. Antrenor: Cagdaș Atan.

Rezerve neutilizate: 1. Volkan Babacan, 98. Deniz Dilmen – 4. Onur Ergun, 9. Davie Selke, 15. Hamza Gureler.



Universitatea Craiova: 77. Pavlo Isenko – 3. Oleksandr Romanciuk, 6. Vladimir Screciu, 15. Juraj Badelj – 17. Carlos Mora, 23. Samuel Teles (5. Anzor Mekvabișvili, 89), 8. Tudor Băluță, 20. Alexandru Cicâldău (4. Alexandru Crețu, 90+3), 11. Nicușor Bancu (căpitan) – 9. Assad Al Hamlawi, 10. Ștefan Baiaram (39. Steven Nsimba, 72). Antrenor: Mirel Rădoi.

Rezerve neutilizate: 1. Silviu Lung Jr – 2. Florin Ștefan, 14. Lyes Houri, 18. Mihnea Rădulescu, 19. Vasile Mogoș, 24. Nikola Stevanovic, 27. David Barbu, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei.

Arbitru: Juxhin Xhaja; arbitri asistenți: Arber Zalla, Rejdi Avdo; al patrulea oficial: Olsid Ferataj (toți din Albania)

Arbitru video: Kreshnik Barjamaj; arbitru asistent video: Olsion Yzeiraj (ambii din Albania)

Observator UEFA pentru arbitri: Nuno Parreira De Castro (Portugalia); Delegat UEFA: Boris Stankov (Bulgaria)

Cartonașe galbene: Isenko (41), Romanciuk (58), Șengezer (62), Bancu (75), Cicâldău (90), Ozdemir (90+4).





CFR Cluj, umilită de BK Haecken cu 7-2, în play-off-ul Conference League

CFR Cluj, formația condusă de Dan Petrescu a fost surclasată de BK Haecken cu scorul de 7-2 (4-1), joi seara, pe Hisingen Arena din Goeteborg, în prima manșă a play-off-ului Conference League.



După meci, clubul de fotbal CFR Cluj a cerut public scuze suporterilor, finanțatorului Ioan Varga și sponsorilor printr-un comunicat publicat pe un site de socializare.



Totodată, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a anunțat, joi seara, în conferința de presă susținută după înfrângerea cu 7-2 din meciul cu BK Haecken, în prima manșă a play-off-ului Conference League, că este principalul vinovat și a hotărât să nu mai continue la gruparea ardeleană.

Vicecampioana României a suferit una dintre cele mai mai mari umilințe din istoria sa, acesta fiind cea mai drastică înfrângere din cupele europene.

Simon Gustafson (2, 34), Silas Andersen (18), Adrian Svanbaeck (24), Isak Brusberg (48), John Paul Dembe (61, 70) au marcat pentru scandinavi, în timp ce pentru clujeni au înscris Meriton Korenica (38), Andrei Cordea (50).



Unul dintre artizanii victoriei scandinavilor a fost tunisianul Amor Layouni, care nu a marcat, dar a dat cinci pase de gol.

Gazdele au deschis scorul după 97 de secunde, prin Gustafsson, care a reluat mingea întoarsă de Layouni. Apoi, Andersen (8) a șutat din 8 metri, respins de Hindrich.

CFR a avut prima ocazie prin Munteanu (10), cu un șut din marginea careului, respins de portar. Munteanu a reușit să înscrie (13), dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

BK Haecken s-a desprins în min. 18, după o fază de antrenament, Andersen marcând simplu cu capul după o centrare a lui Layouni. Același Layouni a trimis în fața porții, iar Svanbaeck a reluat simplu.

În min. 28, Korenica a executat bine o lovitură liberă de la 22 de metri, Berisha a respins, iar Munteanu a reluat în poartă, dar golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

Suedezii au marcat din nou în min. 34, când Layouni a trimis în spate și Gustafsson a reluat sub transversală. Gustafsson (36) a șutat de la 16 metri, însă Hindrich a apărat.

CFR a reușit să înscrie înainte de pauză, prin Korenica (38), care a reluat în poarta părăsită de Berisha, la o minge așezată de Nkololo.

Jocul a avut aceleași coordonate după pauză, cu o echipă gazdă la cârmă și cu CFR cu o evoluție foarte slabă, mai ales în apărare.

Scandinavii au marcat repede în repriza secundă, prin Brusberg din unghi (48), după pasa lui Layoumi pe contraatac.

Imediat CFR a punctat prin Cordea (50), cu un șut la colțul lung.

Layouni (53) a șutat peste poartă de la 10 metri, ratând șansa de a-și trece numele pe lista marcatorilor.

Dembe (62) a marcat la scurt timp după intrarea pe teren, după ce a scăpat la limita ofsaidului. Dembe a realizat dubla (70), din pasa lui Svanbaeck, după o minge respinsă greșit de Matei Ilie.

Svanbaeck (78) a ratat o ocazie mare, șutând pe lângă poartă, singur cu Hindrich.

Cea mai drastică înfrângere suferită de CFR în cupele europene era un 0-5 cu AS Roma, în sezonul 2020-2021, în grupele Europa League.

Meciul din manșa secundă va avea loc pe 28 august, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca (20:30).

BK Haecken – FC CFR 1907 Cluj 7-2 (4-1)

Au marcat: Simon Gustafson (2, 34), Silas Andersen (18), Adrian Svanbaeck (24), Isak Brusberg (48), John Paul Dembe (61, 70), respectiv Meriton Korenica (38), Andrei Cordea (50).

Goeteborg, Hisingen Arena

Conference League – play-off (prima manșă)

Au evoluat echipele:



BK Haecken: 99. Etrit Berisha – 11. Julius Lindberg, 4. Marius Lode, 23. Olle Samuelsson, 21. Adam Lundqvist (13. Sigge Jansson, 74) – 10. Mikkel Rygaard (15. Samuel Leach Holm, 80), 14. Simon Gustafson (căpitan), 8. Silas Andersen – 20. Adrian Svanbaeck (16. Pontus Dahbo, 80), 39. Isak Brusberg (19. John Paul Dembe, 57), 24. Amor Layouni. Antrenor: Jens Gustafsson.

Rezerve neutilizate: 1. Andreas Linde – 7. Sanders Ngabo, 9. Srdjan Hrstic, 18. Danilo Al-Saed, 28. Filip Oehman, 29. Severin Nioule, 31. Lasse Bruun Madsen, 44. Harry Hilvenius.



CFR Cluj: 89. Otto Hindrich – 33. Antonio Bosec, 6. Sheriff Sinyan (4. Leo Bolgado, 46), 27. Matei Ilie, 45. Mario Camora (căpitan) – 18. Lindon Emerllahu (8. Alin Fică, 77), 23. Tidiane Keita (88. Damjan Djokovic, 20), 17. Meriton Korenica – 24. Andrei Cordea (93. Virgiliu Postolachi, 64), 9. Louis Munteanu (15. Muhammed Badamosi, 64), 96. Beni Nkololo. Antrenor: Dan Petrescu.

Rezerve neutilizate: 1. Rareș Gal – 3. Aly Abeid, 10. Ciprian Deac, 11. Adrian Păun, 19. Marko Gjorgjievski, 47. Anton Kresic, 49. Lorenzo Biliboc.

Arbitru: Lukas Faehndrich; arbitri asistenți: Guillaume Maire, Nicolas Muller; al patrulea oficial: Mirel Turkes (toți din Elveția)

Arbitru video: Darren England (Anglia); arbitru asistent video: Sven Wolfensberger (Elveția)

Observator UEFA pentru arbitri: Radek Prihoda (Cehia); Delegat UEFA: Hayri Cavușoglu (Turcia)

Cartonașe galbene: Korenica (88).

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!