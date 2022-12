Ce simboliza mantia lui Messi, pe care i-a dăruit-o emirul din Qatar

Finala Cupei Mondiale la fotbal a generat o controversă legată de mantia lui Messi, pe care i-a dăruit-o emirul din Qatar.

Un cunoscut specialist în turism, Răzvan Pascu, explică, într-o postare pe internet, ce simbolizează acest obiect vestimentar.

„Am tot citit pareri pe net in ultimele zile, fiecare isi da cu parerea daca Messi trebuia sau nu sa accepte sa i se puna mantia aceea de catre emirul Qatarului. Dincolo de faptul ca multi habar nu au ce este si ce insemnatate are, din nou pare ca romanii se pricep la toate, si mai ales la datul cu parerea.

Mantia se numeste Bisht, iar ea exista in lumea araba de vreo 2500 de ani. Este asociata fie cu victorii ale razboinicilor arabi, fie cu regalitatea sau ocazii mega speciale, ceva de genul cand mergem noi europenii la un eveniment foarte elegant si purtam frac sau costum si papion. In trecut ea era realizata din par de camila, insa aceasta de zilele trecute era din matase, cu fir de aur, tocmai precum cele purtate de conducatorii celor mai importante triburi arabe.

De obicei ea este unicolora, de cele mai multe ori neagra, dar nu obligatoriu. Faptul ca aceasta a fost transparenta, cel mai probabil este un gest de respect al şeicului fata de tricoul nationalei argentiniene, tocmai ca sa nu il acopere. Probabil la fel de fericiti am fi fost si noi daca se imbraca in Romania cu un costum national popular, asa cum a facut-o si printul Charles sau alte personalitati care ne-au vizitat.

Acest Bisht nici macar nu reprezinta doar Qatarul, ci intreaga cultura si regiune araba, iar cine stie putina istorie intelege ca nici macar nu are legatura cu religia islamica, desi nu as vedea nicio problema chiar daca ar avea legatura.

Cred ca in loc sa comentam aiurea, mai bine am pune mana pe o carte sa mai citim, sa mai aflam lucruri interesante despre popoarele lumii. Chiar si calatoriile ar trebui sa ne deschida ochii, sufletul si mintea mai mult si sa intelegem ca lumea asta este frumoasa tocmai pentru ca oamenii sunt diferiti. Si ca e normal sa avem culturi si ideologii diferite, nu e nimic rau in asta”, subliniază Răzvan Pascu.

