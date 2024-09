Bogdan Andone este noul antrenor al lui FC Argeș!

FC Argeș a anunțat oficial numirea lui Bogdan Andone în funcția de antrenor principal al echipei.

Bogdan Andone a fost prezentat ca noul antrenor al lui FC Argeș. Fostul tehnician al Botoșianului a preluat echipa în urma demiterii lui Nicolae Dică.

Contractul lui Andone a fost semnat pentru o perioadă de două sezoane, până în vara anului 2026, contrar speculațiilor inițiale privind o înțelegere pe termen mai scurt. Andone a condus deja primul antrenament, încă de luni.

Andone, revine în antrenorat!

Ultima echipă antrenată de Andone a fost FC Botoșani, unde a obținut rezultate pozitive și a reușit să salveze echipa de la retrogradare, dar a fost demis după doar două etape în noul sezon.

Marius Suller, în calitate de antrenor secund, va face parte din stafful tehnic al lui Andone. Suller are a mai trecut pe la echipe precum Universitatea Cluj și FC Botoșani, având o carieră similară cu cea a lui Andone.

Pe lângă Botoșani, Bogdan Andone le-a antrenat în trecut pe FCSB, Astra Giurgiu și Apollon Limassol.

Obiectivul declarat al lui Bogdan Andone la FC Argeș este accederea în play-off-ul Ligii 2. FC Argeș se află în prezent pe locul 13, cu 9 puncte acumulate în primele etape, și are nevoie de o revitalizare sub conducerea noului tehnician pentru a urca în clasament. Ultimele rezultate sub conducerea lui Nicolae Dică au fost lipsite de constanță, cu doar două victorii în șapte meciuri, ceea ce a determinat clubul să caute o schimbare pe banca tehnică.

Primul meci al lui Andone pe banca piteștenilor va avea loc în weekend, în etapa a 8-a, împotriva Corvinului Hunedoara. FC Argeș a reușit, de asemenea, să se califice în faza grupelor Cupei României, cu Nicolae Dică pe bancă.