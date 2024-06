Ancelotti, după ce a devenit cel mai titrat antrenor din istoria Ligii Campionilor: „Pare un vis, dar este realitate”

După ce Real Madrid a învins-o cu 2-0 pe Dortmund și a câștigat Liga Campionilor, antrenorul „galacticilor”, Carlo Ancelotti, a declarat că totul pare un vis, deși este realitate. Italianul a devenit cel mai titrat tehnician din istoria competiției, având cinci trofee câștigate în total.

„A fost un meci foarte dificil, ca de obicei. Ei au jucat mai bine în prima repriză, dar noi am fost mai buni în a doua. Aşa sunt finalele. Am reuşit să câştigăm, am avut un sezon fantastic. Rezistăm şi câştigăm, asta este istoria şi tradiţia clubului. Pare un vis, dar este realitate”, a spus tehnicianul italian.

Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oară trofeul Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0, sâmbătă seara, în finala desfăşurată pe Stadionul Wembley din Londra.

Antrenorul italian Carlo Ancelotti deţine recordul de trofee ale Ligii Campionilor, cinci, două cu AC Milan şi trei cu Real Madrid. De asemenea, el a câştigat de două ori competiţia ca jucător al lui Milan.

